Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал не подпитывать иллюзии Украины о вступлении в ЕС
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал безответственной подпитку иллюзий Украины о вступлении в ЕС со стороны Еврокомиссии.
«Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность!» – написал Мариани в своем микроблоге, передает РИА Новости.
Он напомнил, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года и предположил, что они «никогда не закончатся».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Будапешта есть возможность остановить процесс принятия Украины в ЕС «еще 75 раз», поскольку окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов.