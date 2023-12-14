В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.3 комментария
Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили в России
Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
Путину задали вопрос об «экспансии» китайских автомобилей в Россию. По словам ведущей Екатерины Березовской, многих волнует стоимость как этих машин, так и отечественных, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что цены на АвтоВАЗ «не в космос улетели», а процентов на 40. Он отметил, что цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и их развивать, АвтоВАЗ и другие производители так и делают, но это требует времени.
Путин рассказал, что китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка не только в России, и качество растет. Кроме того, он считает, что надо создавать в России отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно.
Также, говоря об отечественных автомобилях, Путин отметил, что считает «Аурусы» дорогими, но это связано с их количеством.
Президент рассказал, что ОАЭ нравятся «Аурусы», которые уже начали собирать в этой стране.