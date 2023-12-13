В Киеве началась нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации

Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.0 комментариев
Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.0 комментариев
В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.3 комментария
Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.17 комментариев
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.
Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.
Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».
После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.
«Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.
Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США
Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.
Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.
Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.
Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.
Президент США Джо Байден пообещал, что Украина со временем вступит в НАТО
Байден считает, что будущее Украины в НАТО, в этом нет вопроса, но для вступления в альянс Киев должен выполнить условия и заручиться поддержкой всех стран альянса, передает РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.
«Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу
Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».
Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.
По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».
В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».
В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.
Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря
«Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.
Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.
Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.
Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.
WP: Украина без помощи США уступит территории России
По данным издания, Зеленский заявил, что Украина не прекратит бороться, однако без дополнительной помощи конфликт станет гораздо более жестоким, а ВСУ «неизбежно уступят территорию своему целеустремленному и хорошо вооруженному противнику», передает ТАСС.
При этом президенту Украины не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессменами. Сейчас Конгресс все еще находится в тупике по поводу просьбы президента США Джо Байдена оказать дополнительную военную помощь Украине.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии. При этом этот пакет может стать одним из последних.
Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка
Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».
Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.
В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.
Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему дальнейшей поддержки США
По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский «совершил огромную оплошность», когда заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, становится «марионеткой Путина», передает ТАСС.
Филиппо добавил, что подобными высказываниями украинский президент «укрепил решимость тех сенаторов, которые хотят прекратить любую помощь Украине». «Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» – резюмировал он.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.
Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового
«Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».
Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.
Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание
«Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.
«Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.
«Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.
Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».
Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.
В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.
Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.
The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.
«Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.
Байден поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно»
Если раньше президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется», то на пресс-конференции он заявил, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно», передает CNN.
CNN пишет, что это говорит о сдвиге, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с конгрессменами ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось.
Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.
Система оповещения о воздушной тревоге отключилась в городах Сумы и Борисполь, передает РИА «Новости». Извещать жителей будут экипажи полиции с громкоговорилями.
Во вторник Украины сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.
WSJ: Зеленский в Конгрессе США столкнется с менее благожелательной аудиторией, чем в 2022 году
«Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», – цитирует газету ТАСС.
Издание отмечает, что если в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе «встречали бурными овациями», то сейчас он будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик».
При этом некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернуться к работе лишь в начале января, отмечает газета.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Зеленский запаниковал из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель».
Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет
По словам американского сенатора Роджера Уикера, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в ходе своего визита в Вашингтон, передает RT.
По украинскому законодательству, под мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет, однако лица более старших возрастов ранее не использовались в частях на передовой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных планах США превратить Украину в укрепрайон и разбиралась, в чем заключаются ключевые параметры этого плана, насколько он реализуем и как России стоит к нему относиться.