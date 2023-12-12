Венгрия решила поддержать присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Венгрия в целом является сторонником европейской интеграции Грузии, и она обязательно поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС», – сказал он.

«Это твердая позиция Будапешта», – сказал глава правящей партии Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, Венгрия против рассмотрения украинского вопроса в одном пакете с другими.

«Венгрия имеет отличную (от других стран ЕС) позицию по Украине, но это не скажется на ее отношении к Грузии», – заявил он.

Венгрия считает преждевременным начинать переговоры с Украиной о ее присоединении к Евросоюзу.

Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.