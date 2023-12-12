Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Венгрия решила поддержать присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз
Венгрия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в Евросоюз, несмотря на противоречия между Будапештом и Киевом, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Венгрия в целом является сторонником европейской интеграции Грузии, и она обязательно поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС», – сказал он.
«Это твердая позиция Будапешта», – сказал глава правящей партии Грузии.
По словам Ираклия Кобахидзе, Венгрия против рассмотрения украинского вопроса в одном пакете с другими.
«Венгрия имеет отличную (от других стран ЕС) позицию по Украине, но это не скажется на ее отношении к Грузии», – заявил он.
Венгрия считает преждевременным начинать переговоры с Украиной о ее присоединении к Евросоюзу.
Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.