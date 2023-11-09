Участники «Лидеров России» предложили более 340 решений важных задач в регионах

Участники «Лидеров России» дали более 340 предложений по решению важных задач в регионах страны

Tекст: Александра Юдина

Большинство решений касается вопросов закрепления на местах кадров, молодежной политики, образования, экономики, промышленности, транспорта, туризма, демографии и традиционных семейных ценностей.

Лучшие предложения конкурсантов рассмотрели лично главы российских регионов, многие инициативы взяты в работу, и часть уже реализована.

Наиболее актуальные на местах задачи обозначили главы российских регионов, затем они лично рассмотрели лучшие управленческие решения и встретились с их авторами.

В выполнении заданий нового регионального этапа конкурса участвовало 2 тыс. 982 конкурсанта из России и 23 зарубежных государств. Это управленцы, которые успешно прошли дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

Каждый регион представил одну задачу, над решением которой лидеры работали в формате командного взаимодействия. Всего были сформированы 343 управленческие команды.

В частности, в Москве региональный этап проходили 66 команд, в Санкт-Петербурге – 24, в Московской области – 20, в Свердловской области – десять. А в небольших по численности населения регионах, например, в Камчатском крае, Чукотском АО, Северной Осетии – Алании, республике Калмыкия, работали по одной команде.

Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, губернаторы активно подключились к работе с участниками флагманского конкурса платформы.

«Обсудить полезность и реальность исполнения своих идей в прямом диалоге с первыми лицами субъектов РФ в общей сложности смогли более 900 управленцев. Спустя короткое время мы увидели примеры реализации предложенных «Лидерами России» инициатив в своих регионах и желание губернаторов продолжать сотрудничество с финалистами и победителями конкурса», – подчеркнул он.

Так, в Северо-Западном округе участники представили проект по развитию экотуризма на территории особо охраняемых природных зон Псковской области, который может быть интересен для предпринимателей. В ЦФО лидерами была разработана программа по переработке низкосортной древесины и стимулированию бизнеса к созданию лесной биоэнергетики в Костромской области.

В ПФО конкурсанты работали над повышением инвестиционной активности Кировской области и получили предложение попробовать свои силы в конкурсе на замещение вакантной должности министра промышленности и торговли региона.

В УФО лидеры разработали комплекс мер по привлечению в отдаленные населенные пункты ЯНАО квалифицированных специалистов сферы образования. Уже в ходе подготовки проекта удалось найти более 300 учителей, заинтересованных работать на Ямале.

В СФО лидеры предложили открыть в Кемеровской области новые образовательные направления: инноватика, анализ данных и системы искусственного интеллекта, которые помогут привлечь студенческую молодежь в Кузбасс.

В ДФО подготовлены решения по развитию событийного и научного туризма на Колыме, в ближайшее время они пройдут апробацию в реальных условиях.

В СКФО участники рекомендовали, как сбалансировать интересы органов власти, инвесторов, поставщиков и потребителей в целях повышения качества услуг в сфере ЖКХ республики Ингушетия.

В ЮФО лидеры предложили открыть на месте бывшей игорной зоны в Краснодарском крае центр внедрения инновационных агротехнологий.

Кроме того, в новых российских регионах по инициативе конкурсантов организована акция «Экологическая среда», ожидается, что ее проведение в ЛНР станет регулярным.

Помимо прочего, зарубежные участники конкурса разработали на региональном этапе концепцию развития и масштабирования программы «Сделано в России», включая меры поддержки и продвижения за рубежом отечественных брендов, раскрывающих потенциал традиционных национальных образов и ценностей российского общества.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко подчеркнул, что в юбилейном сезоне «Лидеры России» оказали еще более результативное влияние на развитие субъектов России.

«Двусторонняя заинтересованность и взаимовыгодное сотрудничество предвещает позитивное изменение социально-экономического положения регионов и демонстрирует серьезный потенциал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», – заключил он.