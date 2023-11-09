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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 12:27

    Участники «Лидеров России» предложили более 340 решений важных задач в регионах

    Участники «Лидеров России» дали более 340 предложений по решению важных задач в регионах страны

    Tекст: Александра Юдина

    Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» подготовили на региональном этапе свыше 340 решений, направленных на социально-экономическое развитие субъектов страны.

    Большинство решений касается вопросов закрепления на местах кадров, молодежной политики, образования, экономики, промышленности, транспорта, туризма, демографии и традиционных семейных ценностей.

    Лучшие предложения конкурсантов рассмотрели лично главы российских регионов, многие инициативы взяты в работу, и часть уже реализована.

    Наиболее актуальные на местах задачи обозначили главы российских регионов, затем они лично рассмотрели лучшие управленческие решения и встретились с их авторами.

    В выполнении заданий нового регионального этапа конкурса участвовало 2 тыс. 982 конкурсанта из России и 23 зарубежных государств. Это управленцы, которые успешно прошли дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

    Каждый регион представил одну задачу, над решением которой лидеры работали в формате командного взаимодействия. Всего были сформированы 343 управленческие команды.

    В частности, в Москве региональный этап проходили 66 команд, в Санкт-Петербурге – 24, в Московской области – 20, в Свердловской области – десять. А в небольших по численности населения регионах, например, в Камчатском крае, Чукотском АО, Северной Осетии – Алании, республике Калмыкия, работали по одной команде.

    Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, губернаторы активно подключились к работе с участниками флагманского конкурса платформы.

    «Обсудить полезность и реальность исполнения своих идей в прямом диалоге с первыми лицами субъектов РФ в общей сложности смогли более 900 управленцев. Спустя короткое время мы увидели примеры реализации предложенных «Лидерами России» инициатив в своих регионах и желание губернаторов продолжать сотрудничество с финалистами и победителями конкурса», – подчеркнул он.

    Так, в Северо-Западном округе участники представили проект по развитию экотуризма на территории особо охраняемых природных зон Псковской области, который может быть интересен для предпринимателей. В ЦФО лидерами была разработана программа по переработке низкосортной древесины и стимулированию бизнеса к созданию лесной биоэнергетики в Костромской области.

    В ПФО конкурсанты работали над повышением инвестиционной активности Кировской области и получили предложение попробовать свои силы в конкурсе на замещение вакантной должности министра промышленности и торговли региона.

    В УФО лидеры разработали комплекс мер по привлечению в отдаленные населенные пункты ЯНАО квалифицированных специалистов сферы образования. Уже в ходе подготовки проекта удалось найти более 300 учителей, заинтересованных работать на Ямале.

    В СФО лидеры предложили открыть в Кемеровской области новые образовательные направления: инноватика, анализ данных и системы искусственного интеллекта, которые помогут привлечь студенческую молодежь в Кузбасс.

    В ДФО подготовлены решения по развитию событийного и научного туризма на Колыме, в ближайшее время они пройдут апробацию в реальных условиях.

    В СКФО участники рекомендовали, как сбалансировать интересы органов власти, инвесторов, поставщиков и потребителей в целях повышения качества услуг в сфере ЖКХ республики Ингушетия.

    В ЮФО лидеры предложили открыть на месте бывшей игорной зоны в Краснодарском крае центр внедрения инновационных агротехнологий.

    Кроме того, в новых российских регионах по инициативе конкурсантов организована акция «Экологическая среда», ожидается, что ее проведение в ЛНР станет регулярным.

    Помимо прочего, зарубежные участники конкурса разработали на региональном этапе концепцию развития и масштабирования программы «Сделано в России», включая меры поддержки и продвижения за рубежом отечественных брендов, раскрывающих потенциал традиционных национальных образов и ценностей российского общества.

    Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко подчеркнул, что в юбилейном сезоне «Лидеры России» оказали еще более результативное влияние на развитие субъектов России.

    «Двусторонняя заинтересованность и взаимовыгодное сотрудничество предвещает позитивное изменение социально-экономического положения регионов и демонстрирует серьезный потенциал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», – заключил он.

    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    15 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 21:01
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

    Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.

    При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.

    Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.

    Коментарии (7)
    7 ноября 2023, 12:08
    Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

    Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.

    По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

    «Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

    Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

    Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

    Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 10:59
    В России разъяснили, кого коснется изменение стоимости энергопотребления

    Замглавы Минэнергетики Сниккарс разъяснил, кого коснется изменение стоимости энергопотребления после введения диффтарифа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону, сообщил замглавы Минэнергетики Павел Сниккарс.

    По его словам, вероятное внедрение диффтарифов принимается властями области самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, передает ТАСС.

    При этом изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые потребляют электроэнергию существенно выше среднего значения по области, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях.

    «Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий», – сказал замминистра.

    Тарифы для населения планируется установить с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы.

    Напомним, федеральная антимонопольная служба России предлагает с 1 января следующего года устанавливать в российских регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования – доплату бизнеса за снижение тарифов для населения.

    Ранее правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 13:29
    Страны G7 пригрозили последствиями за поддержку действий России на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Группы семи (G7) пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, следует из заявления глав МИД «Большой семерки» в Токио.

    В тексте заявления указано, что представители Запада призывают третьи стороны прекратить материальную поддержку «российской агрессии», в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», передает ТАСС.

    Тем не менее представители G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из России. В частности, участники договорились только «активизировать консультации».

    «С целью снизить доходы России от экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – следует из заявления.

    Ранее страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 19:29
    ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постепенное снижение годовой инфляции в России ожидается весной 2024 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России (ЦБ).

    Инфляция будет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе, передает ТАСС.

    «В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен», – отмечается в документе. Прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%.

    Ранее ЦБ назвал среднюю ключевую ставку в России до конца 2023 года.

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    9 ноября 2023, 11:27
    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года

    Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля летом 2023 года внутренним инфляционным давлением

    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ослабление курса рубля летом текущего года отражало фиксированное внутреннее инфляционное давление, на это не влияли внешние условия, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, начавшееся в июле – августе ослабление курса рубля началось в ответ на внутреннее инфляционное давление, а не в силу изменений внешних условий, передает ТАСС.

    Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика при этом обеспечивает стабилизацию курса отечественной валюты, чтобы предотвратить то, что называется самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали.

    Также председатель Банка России добавила, что после повышения ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, так как ставки по депозитам стали более привлекательными.

    «С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – заверила Набиуллина.

    Кроме того, председатель ЦБ указала на то, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

    Прогнозируются более умеренные темпы роста после очень быстрых темпов восстановления в связи с завершением восстановительной стадии.

    «В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – резюмировала она.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 17:52
    Мирные жители пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли центр Донецка, в результате пострадали пять мирных жителей.

    Обстрелу подвергся густонаселенный район Донецка, в котором находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, передает РИА «Новости». Всего прозвучало по меньшей мере три-четыре взрыва.

    Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска выпустили из РСЗО по центру Донецка как минимум пять снарядов.

    На прошлой неделе в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС.

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    7 ноября 2023, 19:11
    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми

    Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ

    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Площадки выставки «Россия» на ВДНХ открыты для всех, но экспозицию целиком во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» за три дня посетило почти 450 тыс. человек.

    «Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

    «Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.

    «Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.

    Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.

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    7 ноября 2023, 18:54
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО во вторник сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

    «Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Дежурными средствами ПВО беспилотник был сбит.

    Утром 7 ноября российская ПВО сбила и перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА.

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    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

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    9 ноября 2023, 13:08
    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

    Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

    Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

    Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

    «В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

    Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

    Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.

    Коментарии (7)
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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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