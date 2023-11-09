Политолог: Способы лечения детской онкологии в России получили новый импульс

Политолог Гагарин: При поддержке Путина в России выстраивается современная и эффективная система лечения детской онкологии

Tекст: Олег Исайченко

«Лечение детской онкологии – очень острая проблема, которую необходимо решать. Личное участие президента и его поддержка отечественных исследователей стали мощным импульсом, который позволил добиться существенного прогресса в возможностях борьбы с болезнями этого типа», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«В центре имени Рогачева используются новейшие методы ядерной медицины, которые позволяют добиться положительных результатов лечения даже в самых сложных ситуациях. Болезнь непростая, и необходимо находиться на острие прогресса, чтобы бороться с ней. Кроме того, увеличение числа коек позволит нуждающимся своевременно получить поддержку и помощь», – отмечает он.

«При этом центр является только частью комплекса по лечению онкологических заболеваний. Существует целая сеть медицинских учреждений, созданных при поддержке президента, которые позволяют выявить болезнь на ранних стадиях, а также оперативно приступить к ее лечению», – подчеркивает собеседник. – «Необходимо отметить и роль созданного по указу президента благотворительного фонда «Круг добра». Организация принимает активное участие в развитии новых методик медицины. Также она оказывает ребятам заботу и поддержку, что очень важно во время борьбы с болезнью».

В среду президент Владимир Путин посетил открытие нового корпуса Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Президент зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами центра.

Высокотехнологический корпус был построен при содействии Росатома. В его составе современный центр ядерной медицины полного цикла. Такая технология позволит проводить высокоточную диагностику для выявления редких опухолей. Хирургическая активность отделения рассчитана 800 и более операций в год. Также здесь будет работать школа – в стационаре создана образовательная среда для длительно болеющих детей.

Центр Дмитрия Рогачева является крупнейшим в мире детским научно-лечебным учреждением с таким профилем. Решение о его создании было принято в 2005 году после встречи Путина с больным лейкозом 10-летним Димой Рогачевым. Мальчик умер в 2007 году, его именем был назван центр.