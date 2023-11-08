ЕР и фонд «Защитники Отечества» объединили усилия для оказания помощи участникам СВО

Tекст: Александра Юдина

На официальном сайте партии указано, что военнослужащим нужно предоставить бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

«Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы еще не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», – отметил он.

Также Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

«С последним пока еще много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет «бесшовности» этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания», – сказал секретарь генсовета.

По словам Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными.

«При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», – подчеркнула Цивилева.

Напомним, в октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно).