Полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» в Берлине

После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу»

Tекст: Антон Антонов

Взрыв пиротехнического изделия произошел у радиофургона в районе Нойкельн. Связь взрыва с демонстрацией не установлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Во время демонстрации полиция задержала 59 человек. Причиной задержания стали нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещение антисемитских плакатов, а также подозрения в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Кроме того, произошло нападение активистки на представителя СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Полиция оценивает число участников акции в 8,5 тыс. человек, хотя ожидали 2 тысячи. Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции.

BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры сообщает, что в Париже на акцию вышли около 19 тыс. человек, которые требовали прекращения огня в секторе Газа. При этом организаторы акции утверждают, что собралось около 60 тыс. человек.

В пятницу в Нью-Йорке произошла стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими, один из протестующих поджег флаг Израиля.