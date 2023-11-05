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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    10 комментариев
    5 ноября 2023, 01:57

    Полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» в Берлине

    После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу»

    Tекст: Антон Антонов

    Пропалестинские демонстрации прошли в Берлине и Париже. В Берлине после акции у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу», пострадали двое полицейских и маленький ребенок, сообщила полиция города.

    Взрыв пиротехнического изделия произошел у радиофургона в районе Нойкельн. Связь взрыва с демонстрацией не установлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Во время демонстрации полиция задержала 59 человек. Причиной задержания стали нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещение антисемитских плакатов, а также подозрения в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Кроме того, произошло нападение активистки на представителя СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Полиция оценивает число участников акции в 8,5 тыс. человек, хотя ожидали 2 тысячи. Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции.

    BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры сообщает, что в Париже на акцию вышли около 19 тыс. человек, которые требовали прекращения огня в секторе Газа. При этом организаторы акции утверждают, что собралось около 60 тыс. человек.

    В пятницу в Нью-Йорке произошла стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими, один из протестующих поджег флаг Израиля.

    4 ноября 2023, 07:57
    Глава МИД Хорватии на саммите ЕС в Берлине пытался поцеловать Бербок

    Bild: Глава МИД Хорватии Грлич-Радман на саммите ЕС неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел ФРГ Бербок

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на саммите стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, сообщило немецкое издание Bild.

    Издание назвало произошедшее «нападением с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок». Инцидент произошел на конференции, посвященной обсуждению развития ЕС и его возможном расширении, передает RT.

    На групповом фото министров Грлич-Радман держит Бербок за руку и пытается ее поцеловать в губы, в то время как глава немецкой дипломатии будто пытается увернуться. Как сообщает издание со ссылкой на источники из окружения Бербок, это было неуклюжей попыткой приветствия.

    Напомним, 2 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС.

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    4 ноября 2023, 14:29
    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников

    Президент Турции Эрдоган вычеркнул Нетаньяху из списка собеседников

    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника, из списка он вычеркнут, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что он не общается с Нетаньяху, с Израилем поддерживает контакты глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, который также контактирует с Палестиной и ХАМАС, передает ТАСС.

    По словам президента Турции, на Нетаньяху лежит «ответственность номер один» за то, что Анкара вычеркнула его из списка собеседников. Эрдоган отметил, что против Нетаньяху уже настроен израильский народ. Турецкий лидер добавил, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы, передает РИА «Новости».

    По словам политика, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому дипломаты и правительство Турции используют все средства для установления окончательного мира в израильско-палестинской проблеме.

    Ранее Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности и в военных преступлениях.

    До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

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    4 ноября 2023, 21:25
    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной ракетой

    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной мощной ракетой

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях, сообщили ливанский источники Reuters.

    Источник сообщил, что ракета поразила позицию израильских войск по другую сторону границ от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. ЦАХАЛ нанес ответный удар и уничтожил объекты движения в Ливане, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    Коментарии (4)
    4 ноября 2023, 04:38
    В Палестине обвинили Израиль в убийстве 46 журналистов

    ISNA: Палестинская администрация в секторе Газа заявила о гибели 46 журналистов в результате израильских авиаударов

    Tекст: Антон Никитин

    Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта журналистов достигло 46 человек, сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление палестинской администрации в секторе Газа.

    Палестинская администрация в секторе Газа заявила, что 46 журналистов и представителей средств массовой информации, мужчин и женщин, были непосредственно убиты в результате ракетных обстрелов или израильских авиаударов по их домам и во время работы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным профсоюза журналистов Палестины, за период с 7 по 16 октября в результате ударов израильской авиации в секторе Газа погибли по меньшей мере 11 сотрудников средств массовой информации.

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    4 ноября 2023, 07:21
    Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля объявила о захвате важного опорного пункта ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о захвате важного опорного пункта палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

    Как сообщает издание The Jerusalem post, израильское военные установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС, передает ТАСС.

    В ЦАХАЛ заявили, что захваченные документы и разведданные могут иметь решающее значение для успеха Армия Израиля в боевых действиях против ХАМАС.

    Накануне лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла назвал события в Газе решающей и исторической битвой.

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    4 ноября 2023, 09:12
    ХАМАС возложило на США ответственность за удар по лагерю беженцев в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС возложило на администрацию США и президента Джо Байдена ответственность за удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

    Произошедшее в школе Усамы бен Заида при ООН, где были размещены беженцы, ХАМАС назвало «ужасной резней».

    «Мы возлагаем на администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств», – цитирует заявление движения РИА «Новости».

    По данным ХАМАС, Израиль получил «зеленый свет на совершение геноцида» после открытой поддержки Байдена.

    Напомним, агентство WAFA сообщало, что при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, погибли десятки человек.

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    4 ноября 2023, 13:22
    Израиль отверг идею США о «гуманитарных паузах» в секторе Газа

    Премьер Израиля Нетаньяху отверг идею Блинкена о «гуманитарных паузах» в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников, пишет The Washington Post.

    Авторы материала указывают на «необычайно публичный раскол», передает РБК.

    «Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников», – сказал Нетаньяху.

    Накануне Нетаньяху заявил, что израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников.

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    4 ноября 2023, 20:35
    Блинкен дал совет Нетаньяху о защите мирных палестинцев

    Блинкен: Израилю следует предотвратить жертвы среди жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен озвучил реакцию США на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе, заявив, что прекращение огня сейчас предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и снова напасть на Израиль, как 7 октября, передает ТАСС.

    Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон, Египет и Иордания договорились использовать свое влияние, чтобы сдержать любые стороны от открытия еще одного фронта против Израиля.

    Кроме того, он призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа. По его словам, США поддерживают право Израиля на защиту от напавшей на него ХАМАС, но имеет значение, как израильская армия это делает. Госсекретарь заявил, что США дали совет Израилю, как «защитить мирное население», который поможет предотвратить дальнейшее использование ситуации [боевиками] ХАМАС.

    Ранее Блинкен заявил, что Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

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    4 ноября 2023, 16:11
    Турция отозвала посла из Израиля

    МИД Турции: Анкара отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций на фоне событий в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа, заявили в турецком МИД.

    По информации ведомства, решение отозвать посла в Тель-Авиве в Анкару назрело в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников, заявив, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы.

    До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

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    4 ноября 2023, 18:33
    ХАМАС обвинило Байдена в гибели жителей сектора Газа

    ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки Израиля на жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки Израиля на мирных жителей сектора Газа, заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

    Хамдан подчеркнул, что США и Байден лично отвечают за нападения израильской армии на мирных палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что жителям севера Газы рекомендовано в ближайшее время эвакуироваться на юг.

    Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

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    4 ноября 2023, 14:10
    Израиль разрешил эвакуировать жителей севера Газы на юг в течение трех часов

    Армия Израиля разрешила провести эвакуацию жителей севера Газы на юг в течение трех часов

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля разрешит эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг с 13.00 по 16.00 местного времени (14.00 – 17.00 мск) по дороге Салах ад-Дина, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

    По его словам, армия обороны Израиля разрешит проезд по дороге Салах ад-Дина в субботу с 13.00 до 16.00, призывая к передвижению на юг для «безопасности людей», передает РИА «Новости».

    Напомним, 27 октября движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха. Однако в ХАМАС заявили о провале попытки наступления.

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    4 ноября 2023, 21:17
    В Ираке сообщили о планах Блинкена посетить Багдад

    Baghdad today: Госсекретарь США посетит Багдад, где встретится с руководством Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с руководством Ирака о будущем сектора Газа, сообщил новостной портал Baghdad today.

    Источники издания сообщают, что  Блинкен совершит официальный визит в Ирак, встретится с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном, передает ТАСС.

    По данным портала, госсекретарь обсудит развитие ситуации в регионе после войны в палестинском секторе Газа.

    Ранее Блинкен провел встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем палестинского руководства в столице Иордании, в ходе которой также рассматривалась обстановка в палестинском анклаве.

    Политолог-американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что неудачный визит Блинкена на Ближний Восток ослабил позиции США в регионе.

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    4 ноября 2023, 17:24
    Из-за израильских ударов по Газе погибли не менее 150 медработников

    Минздрав Палестины: Не менее 150 медработников погибли при израильских ударах по Газе

    Tекст: Александра Юдина

    По меньшей мере 150 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщила глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла.

    По ее словам, удары со стороны Израиля по системе здравоохранения в секторе Газа привели к гибели 150 медицинских работников и уничтожению и выходу из строя 27 машин скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Также аль-Кейла отметила, что в секторе Газа прекратили работу 16 больниц и 32 центра первичной медико-санитарной помощи.

    Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что Армия обороны Израиля уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав преднамеренной совершенную во вторник атаку, в результате которой погибли сотни людей.

    Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.

    Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

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    4 ноября 2023, 23:19
    В ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе

    Боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    С 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных, сообщило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    «Бригады» заявили, что «сионистские обстрелы» стали причиной гибели «более 60 пленных противника», при этом тела 23 человек все еще не достали из-под завалов. В «Бригадах» сказали, что, вероятно, будут не в состоянии извлечь их, так как «продолжается ужасная агрессия против Газы», передает РИА «Новости».

    CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, сообщает, что ХАМАС намерено прекратить препятствовать выезду иностранных граждан из сектора Газа, когда получит от Израиля гарантии, что машинам скорой помощи позволят доехать до КПП «Рафах» на границе с Египтом.

    Напомним, Израиль впервые сталкивается с ситуацией, когда у противника так много заложников. Это один из факторов, которые мешают Израилю проводить сухопутную операцию в Газе.

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    4 ноября 2023, 23:40
    Аэропорт Гамбурга закрыт из-за вооруженного мужчины

    Входы в терминалы аэропорта Гамбурга блокированы из-за вооруженного мужчины

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проникновением вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга прекращено авиасообщение и заблокированы входы во все терминалы, сообщили СМИ.

    Мужчина на автомобиле Audi перед первым терминалом прорвался через барьер безопасности. Машина попала на площадку для обслуживания самолетов. На месте инцидента присутствуют полицейские, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    В связи с инцидентом авиасообщение было немедленно остановлено, передает РИА «Новости».

    Bild am Sonntag пишет, что в автомобиле также находятся двое детей. Сообщается, что в полицию позвонила их мать и сказала, что ее супруг едет в аэропорт с похищенными детьми.

    Позднее поступила информация, что мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Полиция Гамбурга сообщила, что возможной причиной взятия в заложники ребенка мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.

    По имеющейся информации, мужчина произвел два выстрела вблизи аэропорта и скрылся с детьми. Представитель федеральной полиции Томас Герберт сообщил, что мужчина выбросил из машины две горящие бутылки, «своего рода коктейли Молотова». Издание пишет, что «в целях безопасности пожарные облили самолет водой».

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