Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Полицейские пострадали после взрыва «шаровой бомбы» в Берлине
После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу»
Пропалестинские демонстрации прошли в Берлине и Париже. В Берлине после акции у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу», пострадали двое полицейских и маленький ребенок, сообщила полиция города.
Взрыв пиротехнического изделия произошел у радиофургона в районе Нойкельн. Связь взрыва с демонстрацией не установлена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Во время демонстрации полиция задержала 59 человек. Причиной задержания стали нарушения правил проведения манифестации, в том числе размещение антисемитских плакатов, а также подозрения в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Кроме того, произошло нападение активистки на представителя СМИ, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
Полиция оценивает число участников акции в 8,5 тыс. человек, хотя ожидали 2 тысячи. Правопорядок обеспечивали порядка 1,5 тыс. сотрудников берлинской полиции.
BFMTV со ссылкой на данные столичной префектуры сообщает, что в Париже на акцию вышли около 19 тыс. человек, которые требовали прекращения огня в секторе Газа. При этом организаторы акции утверждают, что собралось около 60 тыс. человек.
В пятницу в Нью-Йорке произошла стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими, один из протестующих поджег флаг Израиля.