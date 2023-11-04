Российские музыканты Розенбаум и Майданов поздравили россиян с Днем народного единства

Tекст: Вера Басилая

Розенбаум отметил, что День народного единства – не просто важный и нужный праздник, а «существование нашего государства», ведь, по словам артиста, без единства невозможно выстоять.

Музыкант пожелал россиянам здоровья и мира в душах, «мира надежного, достойного, который надо подарить всем живущим на земле», передает Life.

К поздравлениям присоединился Денис Майданов. Он подчеркнул, что сила россиян всегда была во взаимопонимании, гармонии и единстве целей, а все граждане страны хотят, чтобы она была уверенной, сильной, красивой и самодостаточной.

Между тем, на открытии выставки «Россия» в мультимедийном представлении «Портал в будущее» приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, Шаман, Наталья Подольская и другие артисты.

Сценарий шоу специально написали для открытия выставки. Авторы совместили симфоническую и электронную музыку. В то же время на Арку Главного входа ВДНХ транслировали футуристические образы, посвященные развитию России. Большую роль в выступлении отвели молодежи: в финале концерта артисты вместе с детьми исполнили государственный гимн.