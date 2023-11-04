Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Патриарх Кирилл передал икону Казанской Божией Матери в Казанский собор
Патриарх Кирилл передал икону Казанской Божией Матери в Казанский собор на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до своего исчезновения, и совершил перед ней молебен.
Патриарх, обращаясь к собравшимся в храме, отметил, что возвращение в Москву ранее считавшейся утерянной иконы выглядит как чудо, передает ТАСС.
Иерарх выразил надежду, что священнослужители этого прихода сохранят традицию совершения молитв и акафистов перед Казанской иконой и будут с особым вниманием относиться к своему служению в храме. По его словам, особая ответственность на клире, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы за президента, за патриарха, за власть и воинство, за духовенство, за народ.
Глава РПЦ представил подлинник иконы «Московской Казанской иконы Божией матери» во время богослужения в Успенском соборе Кремля. По его словам, она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других работ, подлинность образа подтвердила искусствоведческая экспертиза.
Казанская икона Богородицы – одна из главных святынь Русской православной церкви, связанная с важнейшими событиями отечественной истории. Явилась в Казани в 1579 году, в 1611 году под Москву, занятую поляками, ополчением из Казани был принесен список Казанской иконы, который, по словам патриарха, датирован 1580 годом, образ получил название «Московская Казанская икона Божией Матери», специально для нее был построен одноименный храм на Красной площади.
Икона, явленная в Казани, была похищена в 1904 году. Образ в Казанском соборе в Москве, исчез в 1918 году.