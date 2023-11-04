Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Путин поддержал идею строительства мечети в парке «Патриот»
Президент России Владимир Путин одобрил идею построить мечеть в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье.
Председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому поблагодарил президента за поддержку инициативы строительства мечети в парке, передает РИА «Новости».
Гайнутдин уточнил, что проект уже согласован, была получена соответствующая резолюция министра обороны Сергея Шойгу.
Муфтий пригласил Путина принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства в ноябре или декабре.
Путин отметил, что это хорошая идея. «Ребята вместе сражаются», – сказал глава государства.