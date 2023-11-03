Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

«Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.