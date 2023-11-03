Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Путин и Лукашенко обсудили электрификацию железной дороги Брест – Казань
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что затронул в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос электрификации железной дороги Брест – Казань.
Уточняется, что обсуждалось «создание инфраструктуры для электротранспорта», передает БелТА.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к очередному заседанию Совета ОДКБ.
В сентябре белорусский лидер обсуждал с российским коллегой два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.