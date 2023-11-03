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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 14:29

    Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

    Путин и Лукашенко обсудили электрификацию железной дороги Брест – Казань

    Tекст: Александра Юдина

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что затронул в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос электрификации железной дороги Брест – Казань.

    Уточняется, что обсуждалось «создание инфраструктуры для электротранспорта», передает БелТА.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к очередному заседанию Совета ОДКБ.

    В сентябре белорусский лидер обсуждал с российским коллегой два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

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    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 14:54
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Минск: Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев сосредоточил в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военных, из них 17 тысяч человек привлекаются на усиление государственной границы, заявил в среду в Минске председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов.

    Как сказал глава Госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии, силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией, также украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Молостов подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.

    «Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – добавил он.

    Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепрайоне Брестской области заявил, что белорусское руководство намерено организовать по периметру границ несколько узлов сопротивления.

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    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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    31 октября 2023, 21:20
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вологодскую область временно возглавит Георгий Филимонов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области», – говорится в тексте указа, документ опубликован на сайте Кремля.

    Путин во вторник провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, в ходе которой поблагодарил бывшего главу Вологодской области за проделанную работу. Кувшинников возглавлял регион с 2011 года.

    Согласно информации из открытых источников, Филимонов с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области, ранее работал в администрации президента России. В Московской области Филимонов курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    1 ноября 2023, 14:41
    Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
    Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
    @ EPA/MAXIM GUCHEK/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

    Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан в среду, передает ТАСС. Приемочную комиссию возглавил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

    В Минэнерго отметили, что решение комиссии основано на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока, выданной МЧС.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию. Росатом объяснил срыв сроков пандемией и ужесточением внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

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    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    2 ноября 2023, 13:30
    Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям

    Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

    Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.

    Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

    Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

    Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

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    2 ноября 2023, 13:04
    Москва потребовала от МОК восстановить в правах российских спортсменов

    Москва потребовала от МОК восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международному олимпийскому комитету следует восстановить права российских и белорусских спортсменов и отказаться от двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва требует от МОК «четкого и недвусмысленного отказа» от практики двойных стандартов и применения равного подхода ко всем атлетам, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Также российская сторона настаивает на восстановлении прав всех российских и белорусских спортсменов, пострадавших от «целенаправленной политизации» МОК.

    Напомним, МОК предупредил, что примет оперативные меры против тех спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

    До этого Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

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    1 ноября 2023, 22:30
    Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

    Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка

    Tекст: Антон Антонов

    Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.

    «Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

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