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    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 14:02

    Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Совета ОДКБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к очередному заседанию Совета ОДКБ, которое пройдет в Минске.

    Главы государств обсудили подготовку к заседанию, рассмотрели актуальную тематику двустороннего взаимодействия и интеграции стран, сообщается на сайте Кремля.

    Президенты обсудили энергетику, транспорт и высокие технологии во взаимодействии двух стран.

    Путин и Лукашенко подтвердили настрой на продолжение тесной совместной работы по углублению стратегического партнерства и союзничества.

    В сентябре белорусский лидер обсуждал с российским коллегой два крупных проекта в промышленной и транспортной сферах.

    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

    Коментарии (36)
    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

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    30 октября 2023, 21:50
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.

    «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил российский лидер в ходе совещания по ситуации в Дагестане, передает РИА «Новости».

    В воскресенье вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. В результате пострадали десятки человек, в том числе полицейские. Ущерб, причиненный беспорядками аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Коментарии (42)
    31 октября 2023, 12:12
    Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию

    Белоруссия потребовала от России компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию

    Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. На этом акцентировал внимание президент Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов, сообщили СМИ.

    По словам Лукашенко, немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны, передает БЕЛТА. По его словам, по договору поставили перед Россией вопрос о компенсациях, это скрывать не надо. Президент Белоруссии добавил, что ничего там чрезвычайного не было, но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Он отметил, что российская сторона предложила варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций, и срок гарантийный на пять лет на основные узлы.

    «Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону (мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор) и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны», – добавил белорусский лидер.

    Ранее директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий заявил, что «Росатом» заявил о готовности помочь со строительством второй белорусской АЭС, если об этом попросит Минск.

    Напомним, в июне 2021 года в министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    30 октября 2023, 13:16
    Кремль анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Песков анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание по событиям в региональном центре Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент планирует очное совещание по событиям в Махачкале, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин вечером в воскресенье и утром в понедельник получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы региона Сергея Меликова.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о беспорядках в Дагестане. У участников беспорядков начались обыски.

    Коментарии (13)
    31 октября 2023, 21:20
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вологодскую область временно возглавит Георгий Филимонов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области», – говорится в тексте указа, документ опубликован на сайте Кремля.

    Путин во вторник провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, в ходе которой поблагодарил бывшего главу Вологодской области за проделанную работу. Кувшинников возглавлял регион с 2011 года.

    Согласно информации из открытых источников, Филимонов с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области, ранее работал в администрации президента России. В Московской области Филимонов курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

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    30 октября 2023, 21:54
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», – отметил президент.

    Он также добавил, что Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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    30 октября 2023, 21:37
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

    «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь», – сказал глава государства.

    «Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», – заявил президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 21:44
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

    «На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что США, не добиваясь результатов на поле боя, пытаются посеять смуту внутри России.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 21:55
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», – добавил он.

    «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил об украинском следе в организации беспорядков в Дагестане.

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    29 октября 2023, 15:24
    Анонсирована встреча Путина с Общественной палатой

    ТВ: Путин на неделе планирует международные контакты и встречу с Общественной палатой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе может пообщаться с зарубежными коллегами, анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Ожидается у Путина и ряд других мероприятий, передает ТАСС. Так, в День народного единства (4 ноября) глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

    Также в ближайшие дни у Путина запланирована встреча с новым составом Общественной палаты – он был сформирован несколько месяцев назад. В графике есть и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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    31 октября 2023, 14:24
    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России

    Политолог Данилин: Настоящие герои Дагестана сегодня сражаются в зоне СВО, а не захватывают аэропорты

    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России
    @ AP/TACC

    Tекст: Олег Исайченко

    Участники беспорядков в Махачкале оказали помощь нашему противнику в создании внутриполитической напряженности. В это же время их земляки, по-настоящему смелые люди, борются с истинным злом на Украине за свободу всего мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане.

    «Произошедшее в Дагестане абсолютно неверно со всех точек зрения. Юридически мы имеем дело с преступлением, участники которого должны быть наказаны в соответствии с нормами закона. Этически же участники беспорядков фактически предали Россию, чьи солдаты в настоящий момент участвуют в очень тяжелом конфликте», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Несколько сотен людей стали заложниками совершенно неверных идей. Они, может и неосознанно, но оказали помощь и подыграли противнику за счет попытки дестабилизации внутриполитической ситуации», – подчеркивает собеседник.

    «Вся страна консолидировалась вокруг российского флага. Люди живут с мыслью о том, какую лепту они могут внести в общую победу. В это же время некоторые граждане пытаются устраивать диверсии на железных дорогах или, как в Дагестане, решаются на захват аэропорта. Данное поведение аморально, поскольку их же земляки в настоящий момент сражаются за свободу и справедливость. Именно в зоне СВО куются реальные герои России», – отмечает эксперт.

    «Поэтому жесткая позиция президента в отношении событий в Махачкале абсолютно понятна. Страна нуждается в народном единении. Допускать этнические распри внутри нашей Родины в столь сложный исторический момент нельзя. Уверен, все участники и зачинщики беспорядков в Дагестане понесут заслуженное наказание», – резюмирует Данилов.

    Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане. Он отметил, что офис Зеленского совместно с «западными покровителями» попытался инспирировать погромы в России. Президент подчеркнул, что «драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты» пытаются использовать для раскола «нашего многонационального и многоконфессионального общества». Для этой цели применяются ложь, провокации и «изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

    Президент также назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе конфликта на Украине со злом и угнетением, с нацизмом и неонацизмом. «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

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    30 октября 2023, 12:34
    Лукашенко призвал разработать планы сотрудничества со странами бывшего СССР

    Лукашенко считает нужным разработать планы сотрудничества со странами бывшего СССР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным выработать страновые планы сотрудничества с бывшими республиками СССР.

    «Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как Бог на душу положит, – передает ТАСС слова Лукашенко на встрече в Минске с послом Киргизии в Белоруссии Эрмеком Ибраимовым, сообщила президентская пресс-служба.

    По его словам, чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза – теми, которые хотят с нами сотрудничать, – «мы так и не подошли к этому».

    По его словам, в отношениях стран что-то осталось от советского периода, но это белорусскую сторону не устраивает. В то же время с другими странами, в том числе так называемой дальней дуги, такой подход практикуется. «По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее», – отметил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной.

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    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности

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    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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