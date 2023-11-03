Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.5 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова
Путин назвал дирижера Темирканова личностью неординарного масштаба
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Темирканова, отметив, что он был личностью неординарного масштаба, следует из послания главы государства.
Путин отметил, что дирижер полностью «посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний».
«Уход Юрия Темирканова – огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Накануне стало известно, что Темирканов умер на 85-м году жизни.