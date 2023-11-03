Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова

Путин назвал дирижера Темирканова личностью неординарного масштаба

Tекст: Вера Басилая

Путин отметил, что дирижер полностью «посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний».



«Уход Юрия Темирканова – огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Накануне стало известно, что Темирканов умер на 85-м году жизни.