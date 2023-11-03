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    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 10:10

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова

    Путин назвал дирижера Темирканова личностью неординарного масштаба

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Темирканова, отметив, что он был личностью неординарного масштаба, следует из послания главы государства.

    Путин отметил, что дирижер полностью «посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний».

    «Уход Юрия Темирканова – огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Накануне стало известно, что Темирканов умер на 85-м году жизни.

    3 ноября 2023, 09:42
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву

    «Московский комсомолец»: Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова

    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова.

    Видео разместил «Московский комсомолец». Пугачеву, по информации газеты, встретили на перроне двое помощников, из вагона поезда она вышла одной из последних, чтобы остаться незамеченной.

    Отмечается, что пока певица шла по перрону, ни один человек не обратил на нее внимания. Затем Пугачева села в черный автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и уехала.

    Также в Telegram-каналах появилось видео из замка в подмосковной деревне Грязь, на территорию которого въехал черный автомобиль.

    Информация о возвращении Пугачевой в Россию появилась ранее в пятницу. Певица, как сообщалось, приехала без мужа и детей.

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    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

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    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    2 ноября 2023, 13:30
    Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям

    Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

    Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.

    Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

    Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

    Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

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    2 ноября 2023, 11:55
    Индийская актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности

    IT: Индийская актриса доктор Прия умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности

    Индийская актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности
    @ @kishor.satya

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийская актриса, известная как доктор Прия, умерла в возрасте 35 лет на восьмом месяце беременности от сердечного приступа, об этом сообщает India Today.

    Как говорится в сообщении, актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа, она была на восьмом месяце беременности, передает РИА «Новости».

    Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который на данный момент находится в отделении интенсивной терапии.

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    2 ноября 2023, 12:59
    Путин отменил норму об информировании генсека СЕ о военном положении

    Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о военном положении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отменил норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

    Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона вызвана прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях, в них также была установлена норма об информировании о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

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    2 ноября 2023, 14:58
    Путин разрешил блокировать сайты с призывами к сбору средств для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов, на которых публикуются призывы к сбору средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Согласно документу, разрешается блокировка во внесудебном порядке сайтов, содержащих призывы к сбору средств и информацию о способах финансирования противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, передает ТАСС.

    Необходимость принятия закона объясняется многочисленными фактами участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании украинской армии, что представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по блокировке таких сайтов.

    В июле ФСБ задержала финансировавшего украинскую армию ЛГБТ-активиста.

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    2 ноября 2023, 16:48
    Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества РФ и Экваториальной Гвинеи.

    В ходе встречи с ее президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого Путин сказал, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, странам «есть чем заняться», передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон», – сказал российские лидер.

    Путин добавил, что в декабре этого года дипломатическим отношениям России и Экваториальной Гвинеи исполнится 55 лет. «Мы знаем вас хорошо, как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране», – обратился он к Нгеме Мбасого.

    Ранее стали известны темы разговора Путина и президента Экваториальной Гвинеи.

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    2 ноября 2023, 13:14
    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании автоштрафов

    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании автомобильных штрафов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашений с Белоруссией о взаимном признании по делам об административных правонарушениях в дорожном движении.

    Стороны подписали соглашение в 2022 году, оно предполагает отправку решений по правонарушениям в компетентные подразделения МВД обеих стран, передает ТАСС.

    В исполнении решения могут отказать в случае, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности и иным интересам стороны проживания нарушителя, а также если речь идет о нарушении, которое не является наказуемым в стране нарушителя.

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    2 ноября 2023, 21:29
    Песков: Рабочие мероприятия у Путина могут длиться до часу-двух ночи

    Tекст: Ольга Иванова

    У президента России Владимира Путина достаточно напряженный рабочий график, но большая его часть не носит публичный характер, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков программе «Москва. Кремль. Путин».

    Он уточнил, что иногда мероприятия могут длиться и «до часу, до двух часов ночи», передает ТАСС.

    Ранее Песков рассказал, что каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, имеет возможность отдыхать в тех же местах, что и президент Владимир Путин, который любит проводить отпуск в тайге.

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    3 ноября 2023, 10:18
    Помощница Пугачевой ответила на вопросы о возвращении артистки в Москву

    Помощница Чупракова: Алла Пугачева приехала в Москву на неопределенное время

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева приехала в Москву в четверг, 2 ноября, сколько она пробудет в России, неизвестно, сообщила ее помощница Елена Чупракова.

    Отвечая на вопрос о том, сколько времени артистка планирует провести в Москве, помощница сказала, что не знает о сроках пребывания Пугачевой в России. «Мало ли по каким делам она приехала», – добавила Чупракова, передает ТАСС.

    Ранее СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова и остановилась в своем замке в подмосковной деревне Грязь.

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    2 ноября 2023, 16:07
    Кремль назвал дату встречи Путина с новым составом Общественной палаты

    Кремль анонсировал встречу Путина с новым составом Общественной палаты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 3 ноября, встречу с обновленным составом Общественной палаты, сообщила пресс-служба главы государства.

    В сообщении Кремля уточняется, что в обновленный состав Общественной палаты России вошли представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на неделе планирует международные контакты.

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    2 ноября 2023, 12:23
    Песков: Визит Аббаса в Россию остается в повестке дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такой визит есть в повестке дня, однако о конкретной дате «трудно говорить по понятным соображениям», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

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    2 ноября 2023, 12:07
    Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин 4 ноября традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

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