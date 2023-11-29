Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Хакеры взломали сайт Донецка и внесли Адама Кадырова в список почетных граждан
Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания «Почетного гражданина города».
«Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины», – написал в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин.
В среду на сайте донецкой администрации появилось фейковое распоряжение о присвоении Адаму Кадырову звания «Почетного гражданина города». Кроме того, сын чеченского главы был внесен в список в соответствующем разделе сайта. Позже фейковое распоряжение было удалено, передает РИА «Новости».
Ранее Адам Кадыров получил высшую государственную награду КЧР – орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», ему было присвоено звание Герой Чеченской Республики, а также его наградили орденами «Дуслык» и «За служение религии Ислам» I степени».