Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.3 комментария
Иностранную молодежь научат стандартам независимого наблюдения в международной Школе электоральных экспертов
В Москве молодые иностранные юристы, политологи, журналисты пройдут обучение в международной «Школе электоральных экспертов», которая организована Международным молодежным центром РУДН совместно с Министерством науки и высшего образования России на базе университета МГИМО МИД России.
В Школе примут участие 60 молодых специалистов из 50 стран, которые желают познакомиться с теорией международного наблюдения за выборами, приобрести компетенции в сфере электорального наблюдения, изучить российские избирательные стандарты. В рамках научно-образовательной программы предполагается проведение лекций, панельных дискуссий, мастер-классов с приглашенными российскими экспертами по различным составляющим электорального наблюдения и практико-ориентированных занятий в формате интенсивов по отработке полученных знаний и навыков под руководством специалистов в сфере электоральных процессов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Занятия пройдут С 27 по 29 ноября 2023 года.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «это уникальный формат, нацеленный на создание новой системы независимого международного наблюдения, которое будет свободно от политической предвзятости. Именно молодежь будет создавать и уже создает те новые стандарты и механизмы в политической и электоральной сферах, которые отвечают реалиям многополярного мира и учитывают национальные интересы разных стран».
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что на участие в школе был большой конкурс. «Знание – это один из самых значимых ресурсов. И эта школа даст возможность получить его у экспертов с мировым именем. Это также возможность стать еще лучше, более профессиональными в своей сфере», – подчеркнула она.
В открывающей школу пленарной дискуссии на тему «Необходимость независимого международного наблюдения и электоральной экспертизы в современном мире» выступившие эксперты коснулись теоретических вопросов – необходимости обеспечения электорального суверенитета, влияния международного признания на избирательный процесс, существующих проблем, связанных с необъективностью и политической ангажированностью флагманских институтов в данной сфере, а также поделились собственным практическим опытом. Одним из ключевых выводов дискуссии стал тезис о необходимости тщательного изучения национального законодательства и политической культуры страны, в которой работает наблюдатель.