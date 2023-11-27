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Археолог: Скифское золото может попасть в коллекцию экс-президента Украины Ющенко
Археолог Айбабин: Переданное Украине скифское золото может попасть в коллекцию экс-президента Виктора Ющенко
«Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин, комментируя получение Украиной коллекции скифского золота.
Государственная таможенная служба Украины сообщила, что приступила к оформлению коллекции скифского золота из музеев Крыма, которая была передана Киеву Нидерландами. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил опасения, что ценности могут разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.
«Когда это разбирательство со скифским золотом только началось, Украина заверила, что включила коллекцию в фонд своего Музея исторических драгоценностей в Киеве. Сейчас, конечно, может быть все что угодно, его судьбу предположить сложно», – говорит Айбабин.
По его словам, желание «получить такой лакомый кусочек, как чужие коллекции», может быть у многих украинских коллекционеров. Он рассказывает, что экс-президент Виктор Ющенко, имеющий титул «первого коллекционера Украины», вполне может заинтересоваться крымским золотом.
«По сути, голландцам скифское золото попросту мешало, музейчик у них там небольшой, поэтому держать чужие коллекции им не хотелось. Но лучше бы оно продолжало лежать там, ведь теперь, на Украине, его сохранность под вопросом», – считает археолог.
Специалист также назвал сроки, когда скифское золото, предположительно, может вернуться в Крым. «Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – заключил Айбабин.
В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В июне этого года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине.