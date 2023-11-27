Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
Прилагательное authentic стало словом 2023 года по версии Merriam-Webster
Прилагательное authentic («аутентичный») стало словом 2023 года по версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster («Мерриам-Уэбстер»), на фоне развития искусственного интеллекта, сообщил Associated Press ведущий редактор словаря Питер Соколовски.
Редакция дает несколько определений слову authentic: неложный, настоящий, действительный, соответствующий фактам, сходный с оригиналом, передающий основные черты, передает ТАСС.
Официально, как отмечает AP, слово года по версии Merriam-Webster будет названо в течение дня, однако редактор раскрыл его досрочно. Хотя команда Merriam-Webster не углубляется в причины того, почему тот или иной термин становится популярным, Соколовски отметил, что иногда авторы словаря «не верят своим ушам и глазам» и «сама по себе подлинность стала похожа на представление».
Команда Merriam-Webster выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. Как сообщил Соколовски, в этом году возросший интерес к прилагательному authentic наблюдался в течение всего года и выделить отдельные пики, как это было в предыдущие годы с другими словами, невозможно.
В этом году редакция словаря выбирала термин года в 20-й раз. Как указывает агентство, для начала команде Merriam-Webster потребовалось отсеять таких популярных претендентов, как «любовь» и «влияние», а затем убрать из списка слова из пяти букв, поскольку запросы, связанные с ними, чаще всего исходят от тех, кто увлекается играми Wordle и Quordle. Кандидатуру authentic составили слова X («икс», название социальной сети Илона Маска, которая ранее называлась Twitter), EGOT (аббревиатура для премий в сфере телевидения, кино, театра и звукозаписи «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») и Elemental («Элементарно», название нового мультфильма компании Pixar).
Напомним, издающая справочники и словари американская компания Merriam-Webster признала словом 2022 года «газлайтинг» (gaslighting), его примерное значение – психологическая манипуляция.