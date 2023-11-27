Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
В Севастополе из-за шторма погибли экспериментальные устрицы
В результате удара стихии в Севастополе уничтожен экспериментальный устричный спат, выращенный в рамках реализации НОЦ «Море. Мореагробиотех», сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
Краснокутский добавил, что малое предприятие по выращиванию марикультуры тоже уничтожено в полном объеме, передает ТАСС.
Кроме того, в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН пострадала часть научного фонда, в том числе ценное исследовательское оборудование, добавил он.
Напомним также, ранее в результате штормового ветра в музее-аквариуме Севастополя погибли 500 животных. Всего в аквариуме обитали 800 животных.