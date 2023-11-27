В Севастополе из-за шторма погибли экспериментальные устрицы

В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных

Tекст: Ольга Никитина

Также в своем Telegram-канале он сообщил, что пострадали четыре научные лаборатории Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

По данным губернатора, травмы получили трое человек, они госпитализированы. Кроме того, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, 42 автомобиля пострадали от падения деревьев и элементов конструкции зданий.

Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1 тыс. 472 человека) и 329 частных жилых домов (987 человек).

В МЧС ранее сообщали, что в результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали.