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Губернатор Пензенской области призвал не спекулировать на теме СВО
Губернатор Пензенской области Мельниченко заявил о необходимости рассказывать об участниках СВО школьникам
Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках российской специальной военной операции на Украине, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, призвав не спекулировать на теме СВО.
Мельниченко в Telegram заявил, что ему «не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация». Он решил «четко и однозначно обозначить свою позицию», пообещав сделать «все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти, чтобы ни один подвиг не был забыт»
Губернатор заявил о необходимости «рассказывать об участниках спецоперации школьникам и молодежи», которые должны знать, что «герои – это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости». Мельниченко сообщил, что полностью поддерживает «создание воинского мемориала, посвященного участникам СВО».
Напомним, сообщалось, что пензенский мэр Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе СВО. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал его предложение «недопустимым и некорректным». Басенко заявил, что его слова про «некрополи» в школах вырваны из контекста и «жульнически скомпонованы».