Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Bloomberg сообщил о выступающих за смягчение санкций против России членах ЕС
Ряд стран-членов Европейского союза выступили за смягчение предложений Брюсселя по санкциях против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Предложение направлено на пресечение обхода санкций против России через третьи страны, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России. Также в ЕК предложили потребовать от компаний вносить средства на специальный счет для восстановления Украины, если вдруг фирма нарушит санкции.
Но по этому поводу были высказаны опасения, так как эти требования могут быть вне закона. Страны-члены ЕС опасаются, что ужесточение санкций могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.
Ранее в американском штате Нью-Джерси приостановили закон о санкциях за связи с Россией.