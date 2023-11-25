Захарова заступилась за высмеянного Сунака

Tекст: Алексей Дегтярев

Лейбористы опубликовали ролик с Сунаком, где тот бьет по детали не бойком молотка, а боковой частью. Они сделали под публикацией ироничную подпись, в которой отмечается, что Сунак не в состоянии правильно работать молотком, рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что сам ролик – часть сюжета британского телеканала iTV. В сюжете Сунак посетил ювелирную мастерскую в Йоркшире, мастер специально сказала премьеру ударить боковой частью молотка.

Лейбористкая партия опубликовала обрезанную часть ролика, где совета мастера нет.

Захарова отметила, что подобная манипуляция лейбористов – «ровно то, что на Западе делают с Россией», когда берут определенные фрагменты видео, аудио, вырванные из контекста цитаты и говорят лишь о какой-то определенной части шагов российской стороны, преподнося это с противоположным изначальному смыслом.

При этом опровержения, основанные на фактах, на Западе не видят или сознательно замалчивают, подчеркнула дипломат. С Сунаком дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована, но «антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», заключила Захарова.