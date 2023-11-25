Армения поддержала территориальную целостность Грузии

Вассерман объяснил мощный луч из космоса неизвестной природы

Tекст: Татьяна Косолапова

В США астрофизики международного проекта Telescope Array обнаружили второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей. При этом его природу пока определить не удается.



«Это не лучи, а элементарные частицы. Они сильно разгоняются в магнитных полях. И там же они разворачиваются на какой-то угол (он зависит от конкретных обстоятельств). А в зависимости от того, как первоначально двигались частицы относительно этих магнитных полей, они могут там тормозиться или разгоняться», – говорит Вассерман.

Поскольку носителей магнитных полей в космосе очень много и они очень разные, продолжает собеседник, то частица, пролетевшая через многие магнитные поля, может приобретать колоссальную скорость и энергию. И хотя эта скорость не может превышать скорость света, разгон частиц все равно может быть очень большим, а значит, и энергию частица приобретает серьезную.

Он подчеркивает, что согласно законам теории относительности, скорость частиц ограничена, но их энергия все равно может расти неограниченно. Также вместе с энергией частица накапливает массу, становясь тяжелее.

«Что касается природы конкретной частицы, то по результатам фиксации прохождения этой частицы через прибор, ученым, видимо, не удалось разобраться, какая именно эта частица. Но это не отменяет того факта, что механизм разгона частиц в космосе очень хорошо известен и давно подробно изучен. Данное явление просто очень ярко проявилось, ничего более», – заключил Вассерман.

Ранее ученые из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых лет от Земли. Местоположение холодных газов они определяли с помощью радиосигналов от далеких мерцающих галактик.