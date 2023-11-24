Винер назвала залы художественной гимнастики в США овощными базами

Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

Шеф-повар Емельяненко рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Дракона

Tекст: Татьяна Косолапова

«Поскольку наступающий год – это год Дракона, главным блюдом на празднике однозначно должно стать мясо, чтобы накормить могучее животное. В России всегда была свинина на столе, потому что она доступная, дешевая и ей можно накормить всю семью. Но если есть желание и возможность, то можно приготовить баранину, говядину или даже птицу – это уже по вкусу каждый решит», – говорит Емельяненко.



Отличным мясным блюдом для новогоднего стола, по словам собеседника, будет бигус, весьма популярный в советское время. Это зимнее блюдо представляет собой тушеную капусту с разными копченостями, начиная от бекона и заканчивая копченой грудинкой.

На гарнир лучше всего подавать коренья, ведь дракон – деревянный, а значит его стихия – земля, рассуждает повар. Также стоит использовать в блюдах различные травы, свежую зелень и все, что «растет на земле».

«Рыбу дракон тоже любит, но тут все зависит от желания хозяек. Рыба не всегда доступна у нас в регионах, но если все-таки есть возможность ей украсить стол, то лучше всего подойдет красная. И поскольку она в основном вся из заморозки приходит, лучше ее засолить и подать на стол. Термически обрабатывать не стоит, она может получиться суховатой. Пироги с рыбой тоже очень хорошо смотрятся на праздничном столе, тем более что готовятся легко и быстро, да и на вкус великолепны», – рассказывает шеф.

Также он предлагает присмотреться к различным салатам с добавлением сезонных фруктов, например, с хурмой. Это поможет разнообразить стол и сделать его более ярким. Кроме того, поскольку мяса и рыбы на столе в этом году должно быть много, стоит подать овощные салаты. Особенно это актуально для людей, которые придерживаются правильного питания.

«В качестве десерта лучше брать не торты, а фрукты, я сам предпочитаю так делать. Например, мандарины уже есть, хурма, манго египетское как раз в декабре, январе и феврале будет, кстати, очень сладкое – экзотика на новогоднем столе не помешает. А чтобы задобрить дракона, лучше выбрать что-то яркое, красное, например, гранат и яблоки», – делится Емельяненко.



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В качестве напитка для взрослых и детей шеф-повар предлагает приготовить ароматный базиликовый компот, который не только вкусный, но и способен по-настоящему удивить гостей. Для начала необходимо сварить сладкий раствор: в кастрюлю залить чистую питьевую воду, добавить сахар по вкусу, растворить его и довести все это до кипения. Далее надо добавить туда красный базилик (примерно шесть маленьких магазинных упаковок на два литра) прямо со стеблями и листьями. Затем надо все перемешать, снять с плиты и хорошо охладить. Как только компот остыл, он станет красивого, темно-сиреневого цвета. Остается лишь дождаться новогодней ночи и подавать к столу.

«Для подачи готовим графин со льдом, наливаем туда приготовленный компот, можно нарвать для красоты немного листочков мяты, а дальше берем половинку лимона и идем к гостям. В графин с компотом выжимаем лимон и смотрим, как на глазах у всех гостей пряный напиток из фиолетового превращается в красно-малиновый. Вот такой химической реакцией можно удивить на празднике, а вы будете фокусником. Кстати, ярким компотом тоже можно задобрить Дракона», – заключил Емельяненко.