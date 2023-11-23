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    Перемирие с ХАМАС продляет власть Нетаньяху
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    Лукьянов: Пакистану вряд ли удастся вступить в БРИКС по упрощенной программе
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    21 комментарий
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    24 комментария
    23 ноября 2023, 01:47

    Reuters: Взрыв на мосту на границе США мог произойти по неосторожности водителя

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя, сообщает агентство Reuters.

    Источники сообщили агентству, что по предварительным данным взрыв на Радужном мосту мог произойти из-за неосторожности водителя, передает РИА «Новости».

    Источник телеканала CBS News утверждает, что в администрации СШИ взрыв считают скорее «ужасной аварией», но подчеркивают, что детали случившегося еще предстоит установить.

    Между тем, очевидцы рассказывают, что взорвавшийся автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение.

    Ранее ФБР подтвердило сообщения СМИ о взрыве машины на мосту между США и Канадой. Американские СМИ сообщили о том, что ФБР расследует произошедшее как попытку теракта. Отмечается, что в машине находилось два человека, они погибли, а пограничник получил ранения.

    22 ноября 2023, 03:18
    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники

    Полиция надела наручники на вернувшегося из Армении певца Шарлота в аэропорту в Петербурге

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники
    @ Comedy Club/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт, вернулся в Россию, полиция в аэропорту в Санкт-Петербурге надела на него наручники, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

    На опубликованных кадрах, снятых в аэропорту Пулково, правоохранители уводят Шарлота в наручниках, передает РЕН ТВ.

    На данный момент процессуальный статус певца неизвестен, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Шарлот рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России. Он просил у фанатов деньги на билеты в Россию.

    Коментарии (47)
    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (34)
    22 ноября 2023, 16:32
    Назван процент вернувшихся в Россию релокантов

    Эксперт рассказала, сколько безработных релокантов вернулось в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Россию вернулась четверть релокантов, которые ищут работу, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина.

    Согласно октябрьскому анализу резюме соискателей-релокантов, сменивших регион с России на другую страну в течение прошлого года, этим летом на родину вернулось 26% релокантов, сообщила Данина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, 80% соискателей на hh.ru в прошлом году выбирали вместо России Казахстан, Грузию, Турцию, Узбекистан, Армению, Киргизию, Сербию, Белоруссию, Азербайджан и Таиланд.

    На возвращение релокантов могли повлиять несколько причин: ухудшение экономического положения на фоне падения курса рубля и ограничения на трансграничные операции, заявления властей об отсутствии планов проведения новой волны мобилизации и ее отсутствие в сентябре и октябре, рост зарплат в стране на фоне дефицита кадров, трудности с получением вида на жительство или документов на продолжение работы, а также рост требований со стороны зарубежных компаний-работодателей вернуться в Россию для всех категорий сотрудников, кроме IT-специалистов, сообщила эксперт.

    Ранее британские СМИ сообщили о возвращении в Россию бежавших релокантов из-за потери заработка.

    Коментарии (16)
    22 ноября 2023, 19:52
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива

    Масштабные учения НАТО стартовали в Балтийском море

    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    @ @Navyfi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 30 боевых кораблей НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Балтийском море, которые впервые проводятся под руководством Финляндии.

    Учения пройдут в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, передает «Интерфакс». В них примут участие корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, в которую входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

    Всего в маневрах задействовано около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тыс. военнослужащих.

    Руководитель учений капитан ВМС Финляндии Юхапекка Раутава заявил, что большое количество кораблей противоминной защиты привлечены к учениям, чтобы продемонстрировать «заинтересованность НАТО и ее готовность к защите подводной инфраструктуры» на Балтике.

    В рамках учений также будут отработаны действия по высадке морского десанта на берег, в частности, морских пехотинцев США, Британии и Финляндии. Маневры продлятся до 1 декабря.

    Ранее истребители стран НАТО и Швеции провели военные учения в небе Эстонии.

    Коментарии (17)
    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

    Коментарии (47)
    22 ноября 2023, 18:43
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

    РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино

    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
    @ t.me/ptprok

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

    По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

    Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.

    Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 08:59
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Су-34 переданы в рамках исполнения гособоронзаказа, сообщает RT.

    Истребители прошли несколько наземных и летных испытаний.

    Ранее военные аналитики отметили качественный рост возможностей российских БПЛА.

    Коментарии (7)
    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 10:07
    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ

    Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом»; вооруженным силам Украины «трудно оставаться сильными», признал он.

    Зеленский в интервью Fox News сказал, что ВСУ нужно «больше успешных результатов на поле боя». Он согласился со словами о том, что отсутствие прогресса в ходе «контрнаступа» является признаком того, что все «идет не по плану».

    В то же время президент Украины заявил, что события в его стране – «это не кино». «Не может быть волшебства каждый день», – приводит его слова ТАСС.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (37)
    22 ноября 2023, 10:19
    Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»

    Разведчик ЦВО: Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

    Tекст: Ольга Никитина

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя под Красным Лиманом с националистами «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал разведчик ЦВО с позывным Фокс.

    «Наступали-наступали они (спецподразделение «Азова», – прим. ВЗГЛЯД), но, грубо говоря, они здесь наступили в лужу», – сказал РИА «Новости» разведчик, добавив, что националисты пустили в ход танки, но машины были уничтожены. «Из нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», – сообщил Фокс.

    По данным военных из группировки ЦВО, «азовцы» пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР). В Кременском лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и других киевских элитных подразделений. Некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боя отступили.

    На этом участке линии соприкосновения ВСУ потеряли два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну единицу техники, которую не удалось опознать, возможно танк или БМП. «Азов» потерял 60 человек убитыми и ранеными.

    Ранее в среду сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов».

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 09:55
    Захарова раскрыла детали беседы с вызванным в МИД послом Финляндии

    МИД: Россия готова к работе с Финляндией для решения вопросов по ситуации на границе

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва заявила послу Финляндии Антти Хелантеря, вызванному в МИД России, о готовности работать с Хельсинки для решения возникших у финской стороны вопросов по ситуации на границе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова в радио Sputnik заявила, что Финляндии следовало дать указание своим пограничникам провести консультации с российскими коллегами, обозначить и «выложить на стол» все свои озабоченности и претензии. Проработав эти вопросы, Россия и Финляндия могли бы прийти к взаимоприемлемому решению, подчеркнула она.

    «Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», – сказала Захарова.

    Ранее в МИД России сообщили, что Хелантеря 25 октября был вызван в МИД России, ему было заявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

    Коментарии (7)
    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

    Коментарии (32)
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