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    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    21 комментарий
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    23 комментария
    22 ноября 2023, 22:55

    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям

    Депутат Госдумы Школкина назвала факторы, ускорившие развитие внутреннего туризма в России

    Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Надежда Школкина. В среду президент Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором обсуждались вопросы развития туризма.

    «У россиян в крови любознательность к разного рода познаниям, и путешествие является одной из форм ее удовлетворения. Кроме того, туризм – это хорошая возможность провести время полезно и вместе с близкими людьми», – пояснила Надежда Школкина, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По ее словам, Россия – это единственная страна, где есть практически все климатические зоны, «необыкновенные природные пейзажи, масса исторических мест и достопримечательностей, и где все говорят на родном языке». «Все это делает нашу страну уникальным кладезем ничем неограниченных путешествий как для россиян, так и для иностранных граждан», – отметила она.

    «Я бы сказала, что отрасль в нашей стране развивается динамично, что стало возможным благодаря высокому спросу на внутренние туристические продукты и своевременным мерам государственной поддержки», – указала депутат. – «Особенно приятно отметить, что на эту отрасль наконец-то стали смотреть серьезно, потому что она способна стать драйвером для развития предпринимательства и регионального потенциала. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря постоянной поддержке президента России, который в последние годы уделяет особое внимание развитию именно внутреннего туризма».

    «Кстати, в развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!». Во-первых, за то, что многие россияне остались дома и сегодня с искренним восхищением, путешествуя по нашей стране, открывают для себя все больше интересных мест. В наших планах увеличить количество турпоездок к 2030 году с 67 млн до 140 млн», – подчеркнула парламентарий.

    «Во-вторых, мы сегодня активно строим туристскую инфраструктуру и собственное производство для ее создания и обслуживания, открываем новые маршруты, расширяем транспортную доступность, реставрируем исторические усадьбы. То есть создаем основу для развития туристического потенциала нашей страны», – пояснила она.

    «В-третьих, интерес иностранных граждан к нашей стране не уменьшается. Я бы даже сказала, что вся эта недружественная западная шумиха только подогревает привлекательность нашей страны. Согласитесь, многим хочется воочию убедиться, как это страна с 17,5 тыс. санкциями стала пятой экономикой мира», – указала собеседница.

    «Кроме того, нельзя не отметить то, как расширяются направления для россиян, желающих открыть для себя Россию с новых сторон. Для этого, кстати, достаточно прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где представлены все регионы и, благодаря интерактивным технологиям, можно заглянуть в самые дальние и удивительные уголки нашей страны, а после посещения павильона «Почувствуй Россию», где собраны все достижения страны в сфере развития туризма, спланировать свой отпуск для незабываемого путешествия», – напомнила политик.

    «Вообще же в настоящее время нет ни одного региона, который бы остался в стороне от туристической повестки. Идет постоянная работа по формированию новых маршрутов, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня уже утверждено 44 национальных туристических маршрута, и работа в этом направлении продолжается», – резюмировала депутат Госдумы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин похвалил правительство за развитие отечественного производства, выпускающего товары и технику для туризма, передает ТАСС. «Развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, – обратная сторона, в данном случае – позитивная сторона медали, связанной с тем, чем нас пытались «наградить» санкциями. То, что это (организация производства в РФ) получается у нас и у правительства получается, – это очень здорово», – сказал глава государства на совещании с правительством.

    «Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши», – указал Путин.

    На совещании с докладом также выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал о производстве оборудования для канатных дорог, ратраков, систем искусственного оснежения, снегоходной и горно-спасательной техники, экипировки.

    При этом Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

    22 ноября 2023, 16:41
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Африку из России отправились первые корабли с бесплатным зерном, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

    «Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и остается одним из крупнейших поставщиков в этой сфере.

    В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал сроки начала безвозмездных поставок зерна в Африку.

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    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

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    22 ноября 2023, 16:50
    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

    Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Киев заявил публично о выходе из переговорного процесса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

    «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

    «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.

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    22 ноября 2023, 15:07
    Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса

    Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил продлить на 2024 год действующий сейчас мораторий на проверки предприятий и предпринимателей.

    «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал Путин, заслушав доклад главы аппарата правительства – вице-премьера Дмитрия Григоренко о реформе контрольно-надзорной деятельности и пояснения премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

    Еще в мае Мишустин отмечал, что число проверок бизнеса снизилось до 340 тыс., из них лишь треть – в отношении малого и среднего бизнеса, что составляет исторический минимум.

    Коментарии (9)
    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 16:15
    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях

    Министр Решетников доложил Путину, что проживание в российских отелях с начала года подорожало на 8–14%

    Решетников назвал уровень роста цен в российских отелях
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость проживания в двух- и трехзвездочных российских отелях выросла на 8–11%, а в гостиницах «четыре» и «пять» звезд – почти на 14%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании российского президента Владимира Путина с кабмином.

    Решетников отметил, что на ценах сказывается дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 15:21
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    Путин объявил Годом семьи 2024 год в России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год в России будет Годом семьи, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

    Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    До 27 декабря правительству предстоит образовать соответствующий оргкомитет, разработать план мероприятий Года семьи и определить источники их финансирования. Председателем оргкомитета станет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 14:35
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин заявил, что в стране создано рекордное количество отечественных брендов.

    «За предыдущий, прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается», – передает ТАСС слова главы страны.

    Президент предложил обсудить «поддержку российских брендов», предоставив слово министру экономического развития Максиму Решетникову.

    Ранее президент призвал поддерживать спрос на отечественную продукцию.

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    22 ноября 2023, 17:59
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом государственного терроризма
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подрыв газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20.

    «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще.

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    22 ноября 2023, 16:07
    Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Песков: Началось выступление Путина на виртуальном саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале выступления российского лидера Владимира Путина на онлайн-саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    Отвечая на вопрос, состоялось ли выступление Путина, Песков ответил, что глава государства «выступает сейчас», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление российского президента.

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    22 ноября 2023, 14:41
    Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», – говорится в документе.

    Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 15:29
    Путин присоединился к виртуальному саммиту G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Кремля присоединился к онлайн-саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20).

    В ходе мероприятия будет обсуждаться ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации, передает ТАСС. Будут также подытожены результаты индийского председательства в этом году.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе выступления затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире. Он добавил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 17:08
    Путин высказался за восстановление международного экономического сотрудничества

    Путин: Россия выступает за восстановление международного экономического сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Москва выступает за возрождение открытого экономического сотрудничества, основанного на принципах Устава ООН.

    «Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее на саммите G20 Путин сообщил об отправке в Африку первых кораблей с бесплатным зерном из России.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 12:40
    Песков сообщил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите G20

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступление президента Владимира Путина в ходе онлайн-саммита G20 будет открытым, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

    Начало саммита запланировано на 15.00, а «ориентировочно в 15.30 будет выступление Путина», передает ТАСС.

    Также будет вступительное слово премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 19:20
    Путин поручил увеличить объемы мяса птицы на российском рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке.

    Правительству поручено до 20 декабря представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на российском рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц.

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