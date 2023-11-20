Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.4 комментария
Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли
По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.
По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.
Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.