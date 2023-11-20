Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

Эвакуированная из сектора Газа девочка написала письмо Путину

Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо Путину с благодарностями

Tекст: Александра Юдина

«Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» – процитированы строки из детского письма в Telegram-канале «RT на русском».

Также эмоциями поделился эвакуированный житель анклава Измаил Эль-Наджар, который столкнулся на КПП «Рафах» с проблемой – пропустили не всех его родственников.

В этой ситуации на помощь пришли представители МЧС Даниил и Роман, которые, по словам Измаила, решили проблему.

«Я за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают», – подчеркнул мужчина.

Ранее эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России. По ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.