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    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 13:50

    Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

    По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.

    Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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    20 ноября 2023, 00:56
    Эвакуированная из сектора Газа девочка написала письмо Путину

    Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо Путину с благодарностями

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя девочка из разрушенной Газы написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарила президента за спасенную жизнь и попросила помочь «остановить эту войну».

    «Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» – процитированы строки из детского письма в Telegram-канале «RT на русском».

    Также эмоциями поделился эвакуированный житель анклава Измаил Эль-Наджар, который столкнулся на КПП «Рафах» с проблемой – пропустили не всех его родственников.

    В этой ситуации на помощь пришли представители МЧС Даниил и Роман, которые, по словам Измаила, решили проблему.

    «Я за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают», – подчеркнул мужчина.

    Ранее эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России. По ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

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    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

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    20 ноября 2023, 00:25
    В ЦАХАЛ заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара Армии обороны Израиля по больнице «Аш-Шифа», однако погибла от рук бойцов ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».

    Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.

    В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    20 ноября 2023, 02:53
    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово, из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

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    19 ноября 2023, 17:47
    В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля погибло не менее 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

    Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

    «Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

    Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

    Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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    19 ноября 2023, 14:44
    Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

    Хаменеи: Исламские страны должны прекратить отношения с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламские страны должны прекратить любые политические отношения с Израилем, заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

    На фоне военных действий в секторе Газа исламские страны должны «хотя бы временно прекратить любые политические отношения» с Израилем, считает Хаменеи, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль.

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    19 ноября 2023, 22:57
    Число погибших в секторе Газа журналистов возросло до 60 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Число погибших в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта журналистов выросло до 60 человек, сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

    В МИД Палестины уточнили, что в воскресенье прошли похороны еще двух журналистов – Сари Мансура и Хассуна Ислима, которые погибли в результате израильской бомбардировки лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее в ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей.

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    20 ноября 2023, 06:19
    СМИ: Израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе

    AL Jazeera: ЦАХАЛ окружает индонезийскую больницу и обстреливает окрестности

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает канал AL Jazeera.

    По словам очевидцев, израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы, передает РИА «Новости».

    «Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы», – указывает телеканал.

    Также известно, что в единственной в Газе индонезийской больнице был отключен генератор.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    20 ноября 2023, 09:52
    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам

    Jerusalem Post: Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам
    @ Ilia Yefimovich/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС отрицают, что 19 ноября пришли к соглашению о прекращении огня и освобождении ряда заложников, пишут израильские СМИ.

    Так, источники The Jerusalem Post в израильском истеблишменте, комментируя появившиеся ранее сообщения о заключенной сделке, заявили, что «на настоящий момент ничего нет».

    Со своей стороны, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале прошедшей ночью, что сообщения о предстоящем обмене не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Иорданская газета Al Ghad писала накануне, что стороны якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник. Утверждалось, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, а также обмене 50 израильских заложников на 50 палестинских заключенных.

    В Белом доме заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    19 ноября 2023, 15:42
    Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян пообещали доставить в Россию

    МЧС: Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян доставят в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщили в пресс-службе министерства.

    По сообщению ведомства, очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 117 граждан России и членов их семей, передает ТАСС. Там добавили, что оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.

    В МЧС добавили, что перешедших границу граждан России и членов их семей в автобусах единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

    Напомним, ранее в воскресенье в ведомстве сообщили, что МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса.

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    20 ноября 2023, 08:58
    Al Jazeera: Танки армии Израиля расстреляли больницу в секторе Газа

    Al Jazeera: Танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков, сообщает канал Al Jazeera.

    Израильские танки «расположились вокруг больницы и открыли по зданию огонь», передает ТАСС со ссылкой на канал. По его данным, в результате среди пациентов и медперсонала есть погибшие и раненые.

    Ранее в понедельник Al Jazeera сообщал, что армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел.

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    20 ноября 2023, 07:12
    Россия направила дополнительно 27 тонн гумпомощи населению Газы

    МЧС России: Самолет Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщает ведомство.

    В Telegram-канале министерства указано, что населению сектора Газа будет доставлено 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи, самолет Ил-76 уже вылетел из Махачкалы в Египет.

    Также в сообщении говорится, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые затем отправят ее в сектор Газа.

    Ранее Россия доставила дополнительно 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

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    20 ноября 2023, 09:40
    Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    ЦАХАЛ: Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующих этапов операции в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    Конрикус заявил, что общая цель войны не изменилась, безопасность Израиля будет восстановлена путем уничтожения всей военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС и его руководителей. «Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Все очень просто», – приводит его слова ТАСС.

    Армия обороны Израиля, как подчеркнул Конрикус, очень сфокусирована на том, чтобы достичь поставленных целей. В этом контексте он упомянул об утвержденном плане следующих этапов операции. «Армия обороны Израиля готова, способна и намерена продолжать выполнять нашу миссию», – подчеркнул Конрикус.

    Следующая стадия боевых действий, добавил он, будет посвящена тому, чтобы «прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа». Задачу он назвал непростой, но заверил при этом, что «с этим рано или поздно будет покончено», и выразил надежду, что выполнение задачи не приведет к дополнительным потерям среди израильтян.

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков.

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    20 ноября 2023, 13:18
    В Россию вывезли почти половину желающих покинуть Газу россиян

    Песков: Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезены в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию», – приводит его слова ТАСС.

    Песков заверил, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, спасатели будут работать дальше.

    В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.

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