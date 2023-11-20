ЦАХАЛ: Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

Tекст: Ольга Никитина

Конрикус заявил, что общая цель войны не изменилась, безопасность Израиля будет восстановлена путем уничтожения всей военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС и его руководителей. «Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Все очень просто», – приводит его слова ТАСС.

Армия обороны Израиля, как подчеркнул Конрикус, очень сфокусирована на том, чтобы достичь поставленных целей. В этом контексте он упомянул об утвержденном плане следующих этапов операции. «Армия обороны Израиля готова, способна и намерена продолжать выполнять нашу миссию», – подчеркнул Конрикус.

Следующая стадия боевых действий, добавил он, будет посвящена тому, чтобы «прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа». Задачу он назвал непростой, но заверил при этом, что «с этим рано или поздно будет покончено», и выразил надежду, что выполнение задачи не приведет к дополнительным потерям среди израильтян.

Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков.