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    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    52 комментария
    20 ноября 2023, 09:40

    Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    ЦАХАЛ: Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующих этапов операции в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    Конрикус заявил, что общая цель войны не изменилась, безопасность Израиля будет восстановлена путем уничтожения всей военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС и его руководителей. «Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Все очень просто», – приводит его слова ТАСС.

    Армия обороны Израиля, как подчеркнул Конрикус, очень сфокусирована на том, чтобы достичь поставленных целей. В этом контексте он упомянул об утвержденном плане следующих этапов операции. «Армия обороны Израиля готова, способна и намерена продолжать выполнять нашу миссию», – подчеркнул Конрикус.

    Следующая стадия боевых действий, добавил он, будет посвящена тому, чтобы «прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа». Задачу он назвал непростой, но заверил при этом, что «с этим рано или поздно будет покончено», и выразил надежду, что выполнение задачи не приведет к дополнительным потерям среди израильтян.

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков.

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

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    19 ноября 2023, 17:07
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Захваченное йеменскими хуситами судно не имеет отношения к Израилю, в составе его экипажа нет граждан еврейского государства, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Корабль не является израильским, он покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем, в числе которого нет израильтян, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath заявил о захвате израильского судна хуситами в Аденском заливе.

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    20 ноября 2023, 02:53
    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово, из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

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    20 ноября 2023, 00:56
    Эвакуированная из сектора Газа девочка написала письмо Путину

    Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо Путину с благодарностями

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя девочка из разрушенной Газы написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарила президента за спасенную жизнь и попросила помочь «остановить эту войну».

    «Спасибо Вам, что помогли добраться до России, что спасли нашу жизнь, я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию. Пожалуйста, помогите остановить эту войну!» – процитированы строки из детского письма в Telegram-канале «RT на русском».

    Также эмоциями поделился эвакуированный житель анклава Измаил Эль-Наджар, который столкнулся на КПП «Рафах» с проблемой – пропустили не всех его родственников.

    В этой ситуации на помощь пришли представители МЧС Даниил и Роман, которые, по словам Измаила, решили проблему.

    «Я за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают», – подчеркнул мужчина.

    Ранее эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России. По ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

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    19 ноября 2023, 17:47
    В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля погибло не менее 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

    Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

    «Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

    Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

    Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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    20 ноября 2023, 00:25
    В ЦАХАЛ заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара Армии обороны Израиля по больнице «Аш-Шифа», однако погибла от рук бойцов ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».

    Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.

    В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    19 ноября 2023, 20:45
    Армия Израиля заявила об обнаружении тоннеля под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что обнаружила тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Отмечается, что тоннель обнаружен на основании разведданных ЦАХАЛ и Израильского космического агентства. Его длина составляет 55 метров, а глубина – 10 метров, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2023, 14:44
    Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

    Хаменеи: Исламские страны должны прекратить отношения с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламские страны должны прекратить любые политические отношения с Израилем, заявил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

    На фоне военных действий в секторе Газа исламские страны должны «хотя бы временно прекратить любые политические отношения» с Израилем, считает Хаменеи, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2023, 21:27
    Армия Израиля сообщила о задержании более 100 членов ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинского движения ХАМАС, сообщила армия в своем Telegram-канале..

    Отмечается, что среди задержанных подозреваемых трое террористов «Нохба», которые участвовали в атаке 7 октября, передает РИА «Новости».

    Также были задержаны бойцы, ответственные за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику, которые раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля утверждает, что обнаружила тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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    19 ноября 2023, 13:05
    Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские, заявил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.

    В сообщении в Telegram-канале представителя движения говорится, что вооруженные силы Йемена будут атаковать любые суда, перемещающиеся под флагом Израиля, эксплуатируемые израильскими компаниями и принадлежащие израильским компаниям, передает ТАСС.

    Он призвал все страны мира эвакуировать своих граждан с таких судов и отказаться от услуг судоходных компаний Израиля, а также рекомендовал избегать израильских судов в Красном море.

    Ранее США предупредили суда об опасности в Красном море.

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    19 ноября 2023, 14:12
    СМИ сообщили о неисправности разведаэростатов Израиля в день нападения ХАМАС

    Daily Mail: Разведывательные аэростаты Израиля были неисправны в день нападения ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три из семи разведывательных аэростата Израиля в районе границы с сектором Газа были неисправны в день нападения ХАМАС на Израиль, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в сфере безопасности, а также в секторе производства этих летательных аппаратов.

    Как сообщает Daily Mail, разведывательные аэростаты, которые могли предупредить о катастрофическом нападении ХАМАС 7 октября, были в неисправном состоянии из-за того, что их не модернизировали или не обслуживали должным образом, передает РИА «Новости».

    По словам источников издания, аэростаты давно служат ключевой частью израильской системы раннего оповещения об угрозах и, если бы они исправно работали в день нападения, все могло бы сложиться иначе.

    Источники газеты обвинили в недолжном функционировании аэростатов израильские власти, которые не инвестировали в них необходимых средств и часть аэростатов продолжала летать над границей с Газой с неисправным оборудованием.

    Ранее протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, участники акции протеста заявили, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль.

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    19 ноября 2023, 18:23
    В Белом доме заявили о близости договоренности по освобождению заложников в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер телеканалу ABC.

    Он уточнил, что переговоры Израиля и Палестины по освобождению заложников достигли «крайне деликатной стадии». Также он отметил, что ряд спорных вопросов удалось закрыть, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

    Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.

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    19 ноября 2023, 10:45
    В Израиле сообщили об ответных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам шиитской партии «Хезболла» в Ливане.

    Удары последовали в ответ на запуск около 10 минометных снарядов с территории Ливана в направлении населенного пункта Шломи в северной части Израиля, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС. Атака ведется по местности, откуда велся огонь.

    Израильские самолеты наносят удары по «объектам террористической инфраструктуры организации «Хезболла» на территории Ливана», добавили в пресс-службе Армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой».

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    19 ноября 2023, 12:46
    Израиль объявил о прекращении огня в районе Рафаха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о временной остановке боевых действий в районе лагеря беженцев Рафах.

    Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, израильская армия приостановила боевые действия с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск) в районе лагеря беженцев Рафах в гуманитарных целях, передает ТАСС.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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