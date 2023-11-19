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Франция сообщила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты
Минобороны Франции сообщило об успешном испытании стратегической баллистической ракеты
Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.
Как говорится в коммюнике, министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.
Напомним, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).