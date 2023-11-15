На выставке «Россия» запустили центры занятости населения трех регионов

На выставке «Россия» запустили модернизированные центры занятости населения в трех регионах страны

«Сегодня это уже принципиально другие центры, это центры, которые работают не только с безработными, это центры, которые работают с работодателями, людьми, которые находятся в поиске работы, которые хотят пройти переподготовку и поменять свою профессию. И это очень важно: работа определяет благополучие наших российских семей, открывает перспективы и перед молодыми людьми, и перед людьми постарше», – сказала Голикова.

Она отметила, что полная перезагрузка центров занятости началась в 2019 году по поручению президента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В свою очередь Котяков сообщил, что до конца года откроется еще 275 обновленных центров – таким образом, число объектов, обновленных за время действия национального проекта «Демография», достигнет 550. «Сейчас программа уже развивается не с точки зрения модернизации какого-то конкретного локального центра занятости на территории субъекта. Берется территория под ключ, и эта территория полностью выходит на имеющиеся у нас стандарты работы. Поэтому в следующем году еще 12 субъектов войдут в программу», – сказал Котяков.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.