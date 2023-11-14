Столтенберг: Ситуация на поле боя на Украине сложная

Tекст: Дмитрий Зубарев

В своем выступлении по этой теме он ни разу не произнес слова «наступление». По его словам, интенсивные бои на Украине продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины, передает ТАСС.

Ранее WSJ сообщила, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.