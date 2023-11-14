В Минобрнауки предложили снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое

Гости выставки «Россия» ощутили морской ветер Камчатки

Гостья выставки «Россия»: Организаторы смогли передать силу и мощь Камчатского края

Tекст: Евгений Поздняков

«Мой дедушка служил во Владивостоке. Он много рассказывал о том, насколько красив Дальний Восток, показывал массу фотографий океана и местных пейзажей. Еще в детстве его рассказы о другом конце России завораживали меня. Даже в школе, когда все писали сочинение на тему путешествий, я написала: «Хочу в Приморье!», – рассказала посетительница выставки Оксана Уварова.

«Если честно, на выставку я пришла только ради стендов дальневосточных регионов. Мне очень хотелось побывать там хотя бы так – через рассказы местных жителей и интересные интерактивы, которые проводятся в павильонах. Я даже наметила небольшой маршрут для будущего путешествия», – отметила она.

«Меня поразил стенд Камчатского края. Организаторам удалось передать силу и мощь этих далеких земель. Вместе с другими гостями я будто бы оказалась в горной пещере. Новейшие технологии позволили с головой окунуться в солнечные и ненастные дни полуострова. Внутри экспозиции даже лил дождь и дул морской ветер!», – поделилась гостья.

«А в финале мы наблюдали извержение вулкана. Нам даже подарили кусочек застывшей лавы. Для себя я решила, что обязательно повторю эту прогулку, но уже вживую. Мой маршрут начнется с Владивостока, потом заеду в Хабаровск и уже оттуда помчусь на Камчатку. Я очень благодарна выставке «Россия» за то, что она сделала Дальний Восток чуточку ближе!», – резюмировала Уварова.

Ранее на Международной выставке-форуме «Россия» открылся стенд Сахалина и Курил, представляющий собой часть корабля с большим экраном, на котором демонстрируются ролики о природе региона и его экономических достижениях , сообщает пресс-служба выставки.

Посетители могут отправиться в VR-путешествие, увидеть макеты агломерации, нефтегазовой платформы и рыболовного сейнера. На носу корабля – арт-объект в виде краба, а снизу установлены экраны с изображением подводного мира Сахалина и Курил. Гости участвуют в викторинах, интерактивных играх и розыгрышах туров на Сахалин.

Известно, что только за первые несколько дней выставку «Россия» в Москве посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала, как выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.