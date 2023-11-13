В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой
Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой
Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.
В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.