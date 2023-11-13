В Израиле заявили об утрате ХАМАС контроля над Газой

Министр обороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Галант, у ХАМАС нет сил, которые способны остановить Армию обороны Израиля. По его словам, Израиль продвигается по всем пунктам, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

Он добавил, что организация ХАМАС утратила контроль над Газой, террористы бегут на юг, а гражданское население грабит базы ХАМАС. «У них нет доверия правительству», – отметил министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.



