В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Путин обсудил с президентом Сенегала экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Сенегала Маки Салем и обсудил с ним двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, по инициативе сенегальской стороны состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Республики Сенегал Маки Салем, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей, передает ТАСС.
Ранее Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна.