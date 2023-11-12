ЦАХАЛ заявил о передаче топлива больнице «Аш-Шифа»

Tекст: Ольга Иванова

В сообщении армии говорится, что передача топлива состоялась в воскресенье утром. Тогда военнослужащие прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива. Позже ЦАХАЛ получил доказательства того, что представители ХАМАС препятствовали получению топлива, передает РИА «Новости».

В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.