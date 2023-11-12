Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.16 комментариев
В Ливане заявили, что Израиль ведет войну на истощение
Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.
Он подчеркнул, что зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы. Министр добавил, что это война «ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», передает РИА «Новости».
Ранее в Израиле заявили, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа, поплатятся все жители Ливана.