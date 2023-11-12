До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
СК начал проверку после столкновения поезда и грузовика в Иркутской области
СК в Иркутской области начал проверку после ДТП с поездом и грузовиком
Доследственная проверка проводится после ДТП с поездом и грузовиком, в котором погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
По сообщению ведомства, Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ, передает РИА «Новости».
Расследование находится на контроле прокуратуры.
Ранее пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщила, что машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена.