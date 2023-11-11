В ЛНР спасли документы о связях ФБР с украинской полицией

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что правоохранители прибыли по сигналу на один из подведомственных раньше Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, где обнаружили документы, которые неизвестные хотели уничтожить, однако не успели, передает Ura.ru.

При этом отмечается, что в документах находились списки сотрудников украинской полиции, которые принимали участие в совместных учениях с сотрудниками ФБР на территории Украины и в США.