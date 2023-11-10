Олег Газманов выступил на выставке-форуме «Россия»

Tекст: Валентина Григоренко

В шоу приняли участие Родион Газманов, Ирина Дубцова, Митя Фомин, группы GRINKEVICH и Uma2rman, а также участники Национального проекта патриотической песни «Родники» группы «Вместе» и «Сарма 38». Концерт был поделен на три части, выступающие представили как малознакомые музыкальные композиции, так и современные патриотические произведения.

Международная выставка-форум «Россия» – это собранные на одной площадке важнейшие достижения страны. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.