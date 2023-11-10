Названы винные предпочтения россиян

НАФИ: Каждый третий россиянин пьет вино не реже раза в месяц

Tекст: Вера Басилая

Как следует из исследования НАФИ, которое проводилось по заказу Россельхозбанка (РСХБ), 38% россиян употребляют вино хотя бы раз в месяц, при этом 13% покупают красное сухое вино раз в неделю, передает РИА «Новости».

В топе видов вин, которые чаще всего покупают россияне, игристое, красное полусладкое и красное сухое, при этом предпочитают напитки отечественных производителей во всех категориях – от игристых до крепленых.

На втором месте по популярности стран-производителей в различных категориях вин – Грузия и Абхазия. Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, отмечаются устойчивые негативные стереотипы о российском вине – таких ответов половина.

При этом продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) в качестве потенциального барьера к покупке упоминались значительно реже, заметили в РСХБ.

Исследование проводилось в октябре по заказу Россельхозбанка посредством онлайн-опроса россиян в возрасте от 18 лет; в нем приняли участие 1600 респондентов, обладающих опытом потребления вина за последний месяц.