Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Россияне завоевали четыре золотые медали в первый день ЧМ по самбо
Россияне завоевали четыре золотые медали в первый день ЧМ по самбо в Ереване
Россиянин Саян Хертек победил спортсмена из Грузии Вахтанга Чидрашвили в финальном поединке чемпионата мира по самбо в весовой категории до 58 кг.
Поединок с Чидрашвили завершился досрочной победой россиянина. Хертек в третий раз стал победителем чемпионата мира, до этого он побеждал в 2017 и 2022 годах, передает ТАСС.
Кроме того, золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебро получил Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронза у Светланы Уваровой (до 59 кг), которая одержала победу над самбисткой с Украины Софией Бординских.
Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
Ранее FIAS сообщил, что рукопожатий между российскими и украинскими самбистами на ЧМ в Ереване не будет.