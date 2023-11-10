Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Кремль: ФСИН не обязана раскрывать, где отбывает наказание Буткевич
Представитель Кремля Песков: ФСИН не обязана раскрывать, где отбывает наказание украинец Максим Буткевич
Украинец Максим Буткевич осужден за преступление и отбывает срок, ФСИН не обязана раскрывать его местоположение по запросам международных неправительственных организаций, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, никакой обязанности раскрывать по таким запросам место содержания осужденного на длительный срок у ФСИН нет, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что украинец осужден за соответствующее преступление.
«Есть решение суда, он отбывает срок», – сказал Песков.
Напомним, в марте верховные суды ДНР и ЛНР приговорили командира батальона «Азов»(запрещен в России) Виктора Похозея к 8,5 годам колонии строгого режима, украинских военных Максима Буткевича и Владислава Шеля – к 13 и 18,5 годам, все трое причастны к преступлениям в отношении мирного населения Донбасса.