Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Эксперт: Под видом подземных школ на Украине будут строить объекты ВСУ
«Русский инженер»: Под видом подземных школ на Украине будут строить объекты ВСУ
Под видом строительства подземных школ, о котором ранее сообщили украинские власти, на Украине будут возводиться укрепленные пункты дислокации ВСУ, считают эксперты.
Автор Telegram-канала «Русский инженер» задался вопросом, зачем Украине сейчас строить школы, ведь многие дети попросту выехали из страны, рождаемость низкая, а всю социальную сферу киевскому режиму приходится обеспечивать за счет Запада.
«Если вспомнить, что школы там в основном используют для размещения личного состава, то вывод прост – замаскированное строительство укрепленных пунктов дислокации, либо производственные мощности для оборонных целей, складов вооружений, пункты управления», – написал эксперт, отметив, что именно так следует расценивать любые заявления Киева о строительстве подземных сооружений и коммуникаций.
Напомним, ранее глава подконтрольной киевскому режиму военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в поселке Коротыч строится «школа под землей, где смогут учиться дети». По его словам, в здании смогут находиться около 500 человек. На строительство направили 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов), передает РИА «Новости».
Укрытие, как сообщил Синегубов, будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода. Оснастить его планируется автономным источником электроэнергии. По словам главы областной администрации, школа выдержит «прямое попадание ракеты С-300».