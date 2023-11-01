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ХАМАС заявил о гибели заложников при израильских ударах
ХАМАС заявил о гибели семи заложников при израильских ударах
В результате удара израильских военных по лагерю беженцев в Джебалии погибли минимум семь заложников, сообщило боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
В числе семерых погибших было трое иностранных граждан, они погибли во время удара по лагерю в Джебалии, сообщила группировка, передает ТАСС.
Ранее глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что власти еврейского государства пока не видят перспектив сделки по заложникам.
До этого в ХАМАС сообщали об освобождении двух заложников в секторе Газа при посредничестве Египта и Катара.