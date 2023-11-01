ХАМАС заявил о гибели заложников при израильских ударах

ХАМАС заявил о гибели семи заложников при израильских ударах

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе семерых погибших было трое иностранных граждан, они погибли во время удара по лагерю в Джебалии, сообщила группировка, передает ТАСС.

Ранее глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что власти еврейского государства пока не видят перспектив сделки по заложникам.

До этого в ХАМАС сообщали об освобождении двух заложников в секторе Газа при посредничестве Египта и Катара.