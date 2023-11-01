Общество «Знание» объявило победителя конкурса постановок по пьесе «Трудный экзамен»

Российское общество «Знание» назвало победителя конкурса постановок по пьесе «Трудный экзамен»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила пресс-служба, театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова выиграл Гран-при конкурса. Ребята покажут свою постановку 9 ноября в Москве на Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет на ВДНХ.

По решению экспертного совета, ребята из театрального коллектива «СТУДИЯ 17» из Донецкой Народной Республики получили специальный приз «Коллективу, первому направившему конкурсную работу». Приз «За показ спектакля максимальному количеству зрителей» достался Народному самодеятельному студенческому театру «Улыбка» (Ненецкий автономный округ). Их постановка собрала более 700 любителей театра. «За сохранение культурных ценностей и традиций» экспертный совет конкурса отметил Студенческий театр АГИКИ «ИКИГАй» (Республика Саха (Якутия)), а Экспериментальный театр пластики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» «Кафедра» (Чувашская Республика) – «За самое выразительное решение драматического произведения».

Помимо возможности выступить в столице, у обладателей Гран-при появился шанс поработать с руководителем Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрием Бикбаевым, который выступит в роли художественного руководителя финальной постановки и поможет молодым артистам подготовиться к выступлению. Спектакль «Трудный экзамен» коллектива Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова пройдет 9 ноября в павильоне № 57 «Россия – моя история». Для того чтобы попасть на финальный показ, необходимо зарегистрироваться на сайте.