Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Сенатор Ковитиди назвала сроки объявления даты выборов президента России
Сенатор Ковитиди сообщила, когда станет известна дата выборов президента России
Дата выборов президента России будет определена в декабре, заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.
«В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России», – написала Ковитиди в своем Telegram-канале. Она отметила, что законодательная база уже подготовлена.
По конституции выборы президента России назначает Совет Федерации. Решение о их назначении должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО.