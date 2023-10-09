Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Сальдо рассказал о работе нового МФЦ в Херсонской области
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетили новый МФЦ, отремонтированные краеведческий музей и библиотеку в городе Геническе.
Сальдо указал в своем Telegram-канале, что генический МФЦ может принимать до 500 посетителей в день. Это, по его словам, больше, чем все остальные МФЦ региона вместе взятые. Он пояснил, что зданию Генического городского музея возвращен исторический облик, а в библиотеке после ремонта здания, внутренних помещений и замены мебели открыт детско-юношеский отдел и создан областной центр по работе с детьми.
Глава региона отметил, что руководство библиотеки преподнесло Кириенко памятный подарок – иллюстрированную книгу «Геническ и геничане».
В сентябре в Херсонской области открыли «Школьный музей Победы».