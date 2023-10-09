  • «Хезболла» ударила по северу Израиля
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    Израиль подготовил двойную блокаду Газы
    Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Сенатор Ковитиди назвала сроки объявления даты выборов президента России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    24 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    11 комментариев
    9 октября 2023, 21:20

    Сальдо рассказал о работе нового МФЦ в Херсонской области

    Tекст: Валентина Григоренко

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетили новый МФЦ, отремонтированные краеведческий музей и библиотеку в городе Геническе.

    Сальдо указал в своем Telegram-канале, что генический МФЦ может принимать до 500 посетителей в день. Это, по его словам, больше, чем все остальные МФЦ региона вместе взятые. Он пояснил, что зданию Генического городского музея возвращен исторический облик, а в библиотеке после ремонта здания, внутренних помещений и замены мебели открыт детско-юношеский отдел и создан областной центр по работе с детьми.

    Глава региона отметил, что руководство библиотеки преподнесло Кириенко памятный подарок – иллюстрированную книгу «Геническ и геничане».

    В сентябре в Херсонской области открыли «Школьный музей Победы».

    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (55)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (61)
    9 октября 2023, 09:59
    Москва заявила об абсолютно недружественном шаге Армении

    МИД: Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом

    Tекст: Ольга Никитина

    Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин в интервью РБК отметил, что в этом вопросе поля для диалога не наблюдается.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства и станут исходить в первую очередь из «прочных многовековых связей», которые объединяют российский и армянский народы.

    Также Галузин отметил, что точка в конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией пока не поставлена. Ситуация на земле, по его словам, остается «достаточно подвижной». Он отметил, что многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Галузин подчеркнул, что в этой связи миссия российского миротворческого контингента является более чем востребованной.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях ратификации Ереваном Римского статута МУС.

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    9 октября 2023, 07:30
    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене, свидетельствуют предварительные данные.

    Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия «Свободные избиратели» (15,8%), третьей стала «Альтернатива для Германии» (14,6%).

    «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом «Зеленые» получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    В Гессене, по предварительной информации, Христианско-демократический союз набрал 34,6%, «АдГ» – 18,4%. Как пишет Spiegel, СДПГ в Гессене «потерпела фиаско», получив 15,1% – «партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене». Даже в сравнении с «плохим результатом 2018 года» СДПГ потеряла 4,7 процентных пункта. «Зеленые» набрали 14,8%.

    Напомним, Шольцу и СДПГ предрекли историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Политолог Александр Рар заявлял, что Бавария и Гессен – традиционно консервативные земли, коалицию Шольца там может ждать лишь очередной крах.

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    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

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    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

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    9 октября 2023, 03:27
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ

    Посол Антонов указал на отсутствие у США права критиковать позицию России по ядерным испытаниям

    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    США критикуют возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя сами отказываются его ратифицировать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, назвал американскую критику позиции России по ДВЗЯИ «очередным проявлением политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

    Он указал, что США не должны «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ», ведь уже более 25 лет «тормозят процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

    Как подчеркнул посол, США заявляют о «приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты», но «поддерживают военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности». По словам Антонова, США, очевидно, по-прежнему рассматривают «возможность натурных тестов».

    Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, как большинство стран, ждала, когда подобный шаг сделают США, доказав, что являются «ответственной ядерной державой», сказал Антонов.

    «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», – заявил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    Коментарии (6)
    9 октября 2023, 17:10
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-руководитель Роснано Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива.

    В Сети распространяется фотография, на которой запечатлен Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой, фото сделано в аэропорту Бен-Гурион.

    Напомним, российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда россиянах. Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию. На уточняющий вопрос о возможном возвращении Анатолия Чубайса представитель Кремля отвечать не стал.

    Коментарии (63)
    9 октября 2023, 15:59
    СМИ: Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams

    AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за их уязвимости

    СМИ: Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы (ВС) США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишут «Известия» со ссылкой на интернет-издание Asia Times, исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести техники, проявившиеся на Украине.

    В исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения с пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

    Научный совет армии США также прогнозирует, что в будущем танки и бронетехника будут сталкиваться с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Киев уже прибыла первая партия американских танков Abrams, на ближайшие недели запланированы новые поставки.

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    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

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    9 октября 2023, 18:23
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    @ vk.com/kirovskreg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов захватил здание городской администрации в понедельник утром, сообщили местные власти.

    Желудов, освободившийся на прошлой неделе из СИЗО «Кресты», где находился в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, утром в понедельник забаррикадировался в здании администрации Шлиссельбурга, передает РИА «Новости».

    Местные власти сообщили агентству, что в понедельник утром Желудов с сообщниками «ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание».

    Желудов занимал пост мэра Шлиссельбурга с ноября 2020 года до 2 августа 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в связи с нарушениями при вводе в эксплуатацию дома в поселке Приладожский, которым он руководил до того, как стал главой Шлиссельбурга. В августе Желудова арестовали, 5 октября он вышел из СИЗО «Кресты» после смягчения меры пресечения до запрета определенных действий.

    В июне вооруженный мужчина захватил банк в Казахстане.

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    9 октября 2023, 15:07
    Шольца после выборов в Германии окрестили «канцлером без страны»

    Bild: Шольц по результатам местных выборов в Германии остался канцлером без страны

    Шольца после выборов в Германии окрестили «канцлером без страны»
    @ Scholz Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкие СМИ, подводя итоги выборов в парламенты немецких федеральных земель Гессен и Бавария, по результатам которых партия канцлера Германии Олафа Шольца показала рекордно низкий результат, пишут о катастрофе для правящей в стране коалиции.

    Так, таблоид Bild назвал прошедшие в стране «маленькие выборы в Бундестаг» для правящей коалиции Германии «не просто пощечиной, а катастрофой». «С воскресенья Олаф Шольц стал кем-то наподобие канцлера без страны», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    Для правящей коалиции результаты стали «одновременно ясным и болезненным посланием», считает издание. Коалиция находится «на последних местах для граждан», и ни в опросах, ни на выборах не получает большинства, говорится в публикации.

    TAZ пишет, что симпатии избирателей в Германии перешли на сторону партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), и этот поворот, по мнению издания, «бросается в глаза». Причин успеха АдГ, как считает TAZ, множество, в том числе энергетическая и миграционная политика действующих властей, уровень инфляции. Об успехе АдГ пишет и Bild, связывая это с низким темпом роста экономики Германии.

    Zeit указывает на то, что партия Шольца «потеряла свой статус». По мнению издания, она сравнялась с мини-партиями. Результат местных выборов, считает издание, должен стать причиной для правительственной коалиции отказаться от своей позиции по миграционной политике.

    Касательно миграционного вопроса Bild добавляет, что большинство немцев хотят заметно сократить число нелегалов прямо сейчас. Граждане Германии, как сообщается в публикации, не разделяют «большие надежды» властей страны на новые правила предоставления убежища в ЕС, решение по которым еще даже не принято.

    Напомним, Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 09:07
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы

    Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.

    «Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».

    Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 09:19
    Ростех передал Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Ростех передал Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, новые бомбардировщики уже провели полный комплекс наземных и летных испытаний, передает «Интерфакс».

    Как заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков, обязательства по поставке машин в рамках гособоронзаказа выполняются своевременно и в полном объеме.

    Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Коментарии (13)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (12)
    Главное
    У России запросили встречу по вопросу ядерных испытаний
    Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле
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    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

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    Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

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