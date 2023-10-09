«Волонтеры Победы» рассказали о ключевых событиях битвы за Кавказ

Волонтеры вышли на улицы и площади населенных пунктов, чтобы провести акцию «Лица Героев» и рассказать о солдатах Красной армии, героях битвы. Добровольцы вручили прохожим информационные листовки в виде «писем-треугольников» и познакомили их с историей одной из страниц Великой Отечественной войны.

Жители России узнали об участнике Великой Отечественной войны, чеченце, принявшем участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, Сакке Висаитове, Герое Советского Союза Ахсарбеке Абаеве и казаке-добровольце, Герое Советского Союза Константине Недорубове.

В образовательных учреждениях «Волонтеры Победы» организовали исторические квесты и всероссийские уроки памяти. Так, в Белгородской, Ростовской областях и других регионах России представители Движения провели Всероссийский исторический квест «Битва за Кавказ». Интерактивный формат рассказал подрастающему поколению о сражении СССР против вооруженных сил нацистской Германии, Румынии и Словакии во время Великой Отечественной войны. Участники прошли несколько станций, выполняя задания на эрудицию, смекалку и доверие к команде. Школьники и студенты проходили специальные маршруты с закрытыми глазами, изучали фотографии участников Великой Отечественной войны и с пользой проводили время вместе.

В ходе урока памяти «Битва за Кавказ» школьники узнали о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года на территории Кубани и Северного Кавказа. На уроке шла речь о героизме красноармейцев, ключевых моментах сражения и ужасах оккупации. В Нижегородской области школьники в рамках урока также подготовили листовки-треугольники, которые ребята забрали домой, а в будущем раздадут жителям своего населенного пункта. Подобные уроки прошли в Ямало-Ненецком автономном округе, Орловской, Белгородской областях и других регионах России.