Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
Экс-руководитель Роснано Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива.
В Сети распространяется фотография, на которой запечатлен Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой, фото сделано в аэропорту Бен-Гурион.
Напомним, российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда россиянах. Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию. На уточняющий вопрос о возможном возвращении Анатолия Чубайса представитель Кремля отвечать не стал.