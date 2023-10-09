Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
США решили перебросить на Ближний Восток истребители F-35 и F-15
США решили перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15
США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15 в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе и сдерживанию Ирана, передает телеканал CNN.
Источник телеканала сообщил, что, скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что истребители будут перекинуты для «сдерживания любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля».
Напомним, США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителями F-35, F-15, F-16 и (штурмовиками) A-10 ВВС США в регионе.